Plusieurs milliers de Maliens ont manifesté mercredi à Bamako pour le projet de révision de la Constitution proposé par le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reporté sine die il y a une semaine un référendum prévu le 9 juillet sur ce texte. Quelque 6.000 partisans du "Oui" au référendum se sont rassemblés, à l'appel d'une vingtaine d'associations de jeunes, au Palais des sports de Bamako, a constaté un correspondant de l'AFP. Plusieurs centaines de personnes sont restées debout ou autour de l'enceinte de 5.000 places.

"Nous sommes venus ici pour montrer que nous aimons notre pays le Mali", a déclaré à la presse, Issoumaila Diallo, président de la plateforme pour le "Oui" au référendum. Selon un autre membre de cette plateforme , Moussa Goro, "la réforme constitutionnelle est nécessaire pour permettre l'application de l'accord de paix" signé en mai-juin 2015.

"La Constitution de 1992 mérite un toilettage, parce que le Mali évolue. Les partisans du non doivent revoir leur position", a ajouté M. Goro.

La révision de la Constitution, la première depuis 25 ans, vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord de paix signé entre le gouvernement, les groupes armés pro-Bamako et l'ex-rébellion à dominante touareg du nord du pays, et prévoit la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes.

Depuis la convocation le 7 juin d'un référendum sur la nouvelle Constitution, l'opposition et des organisations de la société civile se sont mobilisés contre ce texte, qui confère trop de pouvoirs au chef de l'Etat, selon ses détracteurs.