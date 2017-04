La Commission européenne présente ce mercredi le "socle européen des droits sociaux". La Belge Marianne Thyssen, commissaire en charge de l’Emploi, des Affaires sociales, des Compétences et de la Mobilité des travailleurs lève le voile sur les principaux éléments de ce socle et s’exprime, plus largement, sur cette"Europe sociale" qui se fait attendre.

Le paquet que vous présentez s’inscrit dans la volonté exprimée par le président Juncker de doter l’Union d’un "triple A social". Mais n’y a-t-il pas un risque que la Commission génère des attentes qui ne peuvent être comblées, l’essentiel des compétences sociales étant aux mains des Etats membres ?

Nous ne le cachons pas. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas organiser la convergence. Ce que nous posons, c’est un cadre général dans lequel nous rappelons les principes et les valeurs auxquels nous sommes tous attachés et comment nous allons élaborer ensemble ce socle social européen pour avoir une convergence vers le haut - parce qu’avec la globalisation et le marché intérieur, les citoyens redoutent que cette convergence soit tirée vers le bas. Pour l’organiser, nous allons utiliser tous les instruments à notre disposition : législatif, quand cela relève de notre compétence; la méthode de coordination, les fonds sociaux, et enfin, le dialogue avec les partenaires sociaux.

Les Etats membres ne sont pas toujours enthousiastes à l’idée de porter les questions sociales au niveau européen : les uns craignent d’être contraints d’en faire plus; les autres de devoir en faire moins.

Tout le monde part de sa propre position, c’est naturel. Mais nous sommes dans un marché intérieur, ouvert, il y a une concurrence, donc on a besoin d’Europe sociale. Pas seulement en matière de droit social pour les cas transfrontaliers comme les travailleurs détachés, mais aussi parce que nous sommes une Europe de valeurs. Un salaire digne, le temps de travail, la sécurité et la santé sur le lieu de travail, la façon dont on traite les gens qui ont des contrats précaires ou temporaires, l’égalité homme/femme, tout cela importe… Nous avons des valeurs communes et nous voulons que la concurrence soit loyale. On constate le même phénomène dans le domaine fiscal, où les scandales nous obligent à travailler ensemble au niveau européen et au niveau international.Pierre Moscovici a lancé une nouvelle proposition pour l’Assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (Accis), et j’espère que cela aboutira.