Guido-Lombardi, homme d'affaires italo-américain qui est un intermédiaire entre les droites radicales américaines et européennes depuis de nombreuses années, a confié à Paris Match avoir invité la fille de Jean-Marie Le Pen dans son appartement, au sein de la Trump Tower. "Elle m'a appelé il y a trois ou quatre jours pour me dire qu'elle avait besoin de repos et qu'elle avait l'intention de venir à New York, qu'elle aime bien", explique-t-il. "Depuis longtemps, des Français basés ici me disent qu'ils veulent la rencontrer et la soutenir financièrement. Donc j'ai réuni 35 personnes à la maison. Personne n'a bu de l'alcool à l'exception d'un invité israélien et d'un autre chinois. Elle a pris du Coca-Cola light. C'était très sélect. Parmi les participants, il y avait des banquiers, des gens qui habitent dans la Trump Tower, d'autres qui travaillent aux Nations-Unies. Les invités venaient d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Inde et d'Israël."





Ce voyage n'était donc pas une occasion avortée de rencontrer Donald Trump, comme l'ont fait remarquer de nombreux médias. "Non", répond Lombardi, qui est un proche de Donald Trump. "J'ai prévenu Donald, ainsi que son staff, de son arrivée, mais je ne lui ai rien demandé, ni n'ai invité chez moi des membres de son équipe. Je sais que Donald ne veut pas rencontrer d'hommes politiques étrangers. Et Marine a sa fierté. Elle m'a dit : "S'il veut me rencontrer, qu'il m'appelle." Elle ne sera d'ailleurs pas à la cérémonie d'investiture." Avec ces affirmations, l'ami de Marine Le Pen va à contre-courant de ce que beaucoup de journalistes affirment: Marine Le Pen se serait heurté à un refus d'entretien de la part de Donald Trump. Le mystère reste entier sur cette partie du voyage.





Marine s'est entretenue avec un ancien représentant d'une secte

Sur la fameuse photographie où l'on aperçoit Marine Le Pen en compagnie de son compagnon Louis Aliot et de Guido Lombardi, beaucoup ont remarqué un quatrième individu, qualifié a priori d'inconnu. Selon Libération, il s'agirait de Pierre Ceyrac, un homme de 70 ans connu en France pour avoir été le représentant de "l’Eglise de l’Unification", plus connue sous le nom de "secte Moon". Il s'agissait d'une secte sud-coréenne qui se caractérisait notamment par un anticommunisme virulent. C'est d'ailleurs ce caractère qui a rapproché la secte, du FN en France, via l'intermédiaire de Pierre Ceyrac, alors proche de Jean-Marie Le Pen. Il permit notamment au père de Marine de serrer la main de Ronald Reagan, en 1987.





Trente ans plus tard, l'homme est donc de retour aux Etats-Unis, avec une autre personnalité du FN. Un hasard selon Pierre Ceyrac, qui a expliqué à Libération avoir rencontré Marine Le Pen par hasard. "Je me promenais sur la Cinquième avenue quand Marine Le Pen est arrivée près de moi», confie-t-il dans un premier temps, avant de reconnaître jouer les intermédiaires pour la candidate: "Je suis retiré de la politique, mais Marine est une amie. Nous avons pris part à des entretiens prévus de longue date : depuis son arrivée, elle a vu une trentaine de personnes. Aucun rendez-vous n’est prévu avec Donald Trump", assure par ailleurs l'ancien député.

Alors simple visite de courtoisie auprès d'amis proches, tentative de rapprochement avec Donald Trump échouée ou visite de campagne, afin d'accroître son influence sur les Français à l'étranger, il est en tout cas certain que Marine Le Pen n'était pas à New York "uniquement pour se reposer".