SnowWorld, le gestionnaire de pistes de ski intérieures, dont l'homme d'affaires flamand Mark Coucke est devenu actionnaire majoritaire cette année, va développer à Zoetermeer un paradis aquatique avec une grande piscine à vagues.

Le bassin de 300 mètres de long et 50 mètres de large sera dédié au surf, avec une houle de près de 2 mètres de haut et cinq vagues d'affilée. Le prix du projet est de 25 millions d'euros, rapportent Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et De Standaard samedi.

Surfcity doit ouvrir en 2019. Avec SnowWorld, Mark Coucke a déjà une affaire florissante dans les mains. Le chiffre d'affaires l'an passé était de 27 millions d'euros.