Analyse.

Contre toute attente, le Maroc est petit à petit en train de se positionner sur la carte des Etats à la vie politique trépidante. Trois mois après ses élections législatives, le pays le plus occidental de l’espace arabophone n’a toujours pas nommé de nouveau gouvernement. Le déblocage annoncé à la veille du week-end par le Premier ministre Abdelilah Benkirane a débouché sur un nouveau blocage.

En cause, la publication dimanche d’un communiqué commun au Rassemblement national des indépendants (RNI, libéral) et à ses trois alliés, l’Union constitutionnelle (UC), l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Mouvement populaire (MP, conservateur), demandant que chacun soit inclus dans la coalition gouvernementale.

Ce nouveau rebondissement dans la formation du nouvel exécutif apparaît comme une énième tentative du RNI d’obtenir davantage, alors que l’accord annoncé vendredi dernier, qui reconduisait la majorité sortante, semblait mettre un terme au blocage.

Affaiblir les islamistes

Un rapport de force s’est installé depuis plus de trois mois entre le Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste) du Premier ministre, grand vainqueur des élections (avec 125 députés sur 395 à la Chambre des représentants), et les libéraux du RNI, pourtant arrivés en quatrième position (37 députés), et cornaqués par le richissime homme d’affaires Aziz Akhannouche, ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime depuis 2007 et proche du Roi.

Bombardé président du parti libéral quelques jours seulement après le scrutin, M. Akhannouche tenterait par ses incessantes demandes d’affaiblir autant que possible le Premier ministre et sa formation islamiste qui, en cas de simple reconduction de la coalition sortante, continuerait à dominer sans partage la majorité. Le PJD avait annoncé vendredi qu’il rempilait avec ses partenaires du RNI, du MP et du Parti du progrès et du socialisme (PPS, ex-communiste), qui participaient à l’action gouvernementale depuis la modification de la majorité en 2013.

Une surenchère "inacceptable"

Mais pour certains commentateurs, cette "surenchère" sur l’échiquier des négociations gouvernementales serait le coup de trop pour M. Akhannouche. Une erreur tactique, en somme, qui au lieu de porter ombrage à M. Benkirane lui serait préjudiciable. Le Premier ministre pourrait même sortir ragaillardi de l’épreuve, après les tâtonnements qui l’ont affaibli depuis le début des négociations.

Le Premier ministre a d’ailleurs jugé la requête du "quartette" tellement "inacceptable" qu’il a décidé d’autorité de suspendre les pourparlers de formation du gouvernement. Une manière de manifester sa désapprobation mais aussi d’en référer à l’échelon supérieur…

Le Palais pourrait dès lors prendre l’initiative. Le roi Mohammed VI, en tant que chef du pouvoir exécutif, a présidé mardi soir à Marrakech un Conseil des ministres (reporté de la veille). Le Palais a tout à gagner à faire régner un certain équilibre parmi les forces politiques en présence. Le RNI et ses alliés joueraient dès lors aujourd’hui un rôle d’aiguillon visant à équilibrer et donc limiter le champ d’action des islamistes dans la future coalition. Un rôle que le Pam (Parti de l’authenticité et de la modernité) avait joué lors de la campagne électorale. Mais le grand rival du PJD, bien qu’arrivé deuxième, s’était vu écarté d’office des négociations.