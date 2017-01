A uf wiedersehen , farewell , au revoir. Le social-démocrate allemand Martin Schulz ouvrira pour la dernière fois la séance plénière du Parlement européen, mardi, avant de céder sa place à celui que les eurodéputés auront élu pour le remplacer. Député européen depuis 1994, chef de groupe de 2004 à 2012 puis président de l’institution, il retourne sur la scène politique allemande . Il a dressé son bilan, et évoqué le futur tant du Parlement que de l’Union européenne avec une demi-douzaine de journaux européens, dont "La Libre".

Comment vivez-vous vos derniers jours au Parlement européen ?

J’ai participé aujourd’hui (jeudi) à ma dernière conférence des présidents (de groupes politiques). J’en étais le membre le plus ancien. C’était assez émouvant. Mais ça l’est plus encore de quitter le Parlement européen après vingt-deux ans et demi de présence. C’est un sentiment étrange. Mon épouse et mes enfants étaient ici hier (mercredi). Quand je suis venu pour la première fois, en juin 2004, mon fils avait huit ans et ma fille en avait cinq. Aujourd’hui, ils sont adultes. Mais pour éviter que ce soit trop émotionnel, je pense au principe de la démocratie : les mandats sont limités dans le temps. Et c’est une bonne chose.

La vie politique est plus dure à Berlin qu’à Bruxelles…

C’est un préjugé. On a tort de considérer que nous sommes ici dans un centre de bien-être. Les parlements nationaux adoptent des lois qui ne s’appliquent que dans un seul pays; nous adoptons des lois contraignantes pour 508 millions de citoyens répartis dans vingt-huit pays souverains. Imaginez ce que cela représente comme pression venant des gouvernements, des parlements nationaux, des lobbies. Sans oublier que nous devons entrer dans le détail de ces législations, parfois beaucoup plus complexes que dans un contexte national, parce qu’il faut prendre en compte l’interdépendance des différents niveaux de pouvoirs : régionaux, nationaux, européens et international. Pensez aux dossiers relatifs au changement climatique, au marché intérieur, aux marchés financiers… C’est un travail très difficile.Ce qui est vrai, en revanche, c’est que l’attention médiatique est beaucoup plus forte au niveau national.