Après 22 ans de présence au Parlement européen, le président Martin Schulz tire sa révérence. Il a donc bien évidemment été interrogé sur le futur de l'UE qui devra traiter avec Donald Trump.

Les deux grandes puissances, les Etats-Unis et la Russie, sont inamicales envers l’UE. Quelles en seront les conséquences politiques ?

C’est trop tôt pour répondre à cette question, M. Trump entre en fonction le 20 janvier. Je sais que les membres de la Chambre des représentants et du Sénat ne sont pas prêts à abandonner la traditionnelle coopération transatlantique. C’est évident qu’en recevant M. Farage (un des artisans du Brexit, NdlR), M. Trump montre qu’il n’est pas un partisan enthousiaste de l’intégration européenne. Mais je pense que dans un délai assez court, il va découvrir qu’une fructueuse collaboration entre les Etats-Unis et l’UE est dans notre intérêt mutuel.

Quelle doit être l’attitude de l’UE vis-à-vis de M. Trump ?

Le respecter et attendre de lui du respect pour nos politiques.

Peut-on respecter un président qui est peut-être élu avec l’aide de la Russie ?

Si la Russie a vraiment influencé cette élection cela serait un vrai problème et un signal d’alerte pour nous, pour les élections à venir. Mais nous devons apprendre à vivre avec le président Trump.

Y a-t-il une chance que le TTIP (le vaste accord de partenariat commercial et d’investissements négocié entre les Etats-Unis et l’UE) soit conclu sous la présidence de Donald Trump ?

Non. Quand j’entends ce que M. Trump a dit durant sa campagne, je pense que le TTIP n’est pas très haut dans la liste de ses priorités. C’est au gouvernement américain de nous dire s’il veut continuer ou pas. Nous en saurons plus sur sa vision du commerce quand il prononcera son discours sur l’Etat de l’Union, ou peut-être même dès son discours d’investiture.

La Russie, qui dicte le ton sur la scène internationale, semble être la référence des populistes en Europe. L’avons-nous sous-estimé ?

Si M. Poutine soutient effectivement des extrémistes sur base d’une conception de la société que je combats, je le déplore. Mais c’est le président de la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, un de nos plus grands voisins, un interlocuteur incontournable au niveau international. Nous devons nous asseoir et discuter avec lui. Il faut essayer de comprendre d’où vient ce sentiment que l’Union européenne n’aurait pas montré assez de respect à la Russie. Je respecte la Russie en tant que partenaire souverain.

L’attitude de l’UE envers l’Ukraine a irrité les Russes qui ont eu l’impression que nous nous immiscions dans leur pré carré.

Le mémorandum de Budapest (de 1994, NdlR) est la base de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et a été ratifié par la Russie. Les membres du Conseil de sécurité de l’Onu ont l’obligation de défendre le droit international. L’annexion de la Crimée peut se justifier par des raisons historiques, mais c’était une atteinte à l’intégration territoriale d’un pays souveraine. A mes yeux, que l’UE réagisse est logique. Que deux Etats membres prennent l’initiative de la réunion (réunissant Russie, Ukraine, France et Allemagne) et de l’accord de Minsk montrent également qu’il n’y a pas qu’un débat sur les sanctions, mais aussi un débat sur les solutions pour faire face à cette crise. C’est la force de l’Union européenne de pouvoir faire les deux en même temps, de chercher une porte de sortie, même dans les périodes de confrontation. J’espère que de l’autre côté, on comprend aussi l’intérêt de chercher nos intérêts communs à travers le dialogue.





Découvrez l'intégralité de l'interview en cliquant ici.