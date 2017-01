Guy Verhofstadt, qui manie la langue de Dante, se retire de la course à la présidence après un accord de son groupe avec le PPE.

PPE et S&D avaient pourtant conclu, avec l’ALDE, un accord dit "de grande coalition" pro-européenne, à l’entame de la législature, en juin 2014. Cet accord prévoyait que le social-démocrate Martin Schulz cède sa place au perchoir à un PPE à mi-mandat. L’Allemand, à qui on prêtait l’intention de rempiler pour un troisième mandat de deux ans et demi, a finalement annoncé en novembre qu’il quittait l’hémicycle pour la scène politique de son pays.

Le jeu est plus ouvert que jamais

Le chef de groupe S&D, Gianni Pittella, a accusé le PPE de s’être opposé à la prolongation de Martin Schulz. En représailles, l’Italien a déclaré la fin de la "grande coalition", au prétexte qu’il était inenvisageable que toutes les présidences des institutions de l’Union tombent dans l’escarcelle du PPE - qui occupe déjà celles de la Commission et du Conseil européen. Gianni Pittella a fait acte de candidature à la présidence du Parlement - à la fureur du PPE, qui hurle à la trahison.

Ce qui ouvre un jeu par tradition fermé : le dernier président dont l’élection n’avait pas fait l’objet d’un accord préalable entre groupes politiques est le travailliste néerlandais Pieter Dankert, en 1982, lors de la première législature du Parlement élu au suffrage universel. Le jeu est d’autant plus ouvert qu’a priori, personne ne paraît en mesure d’obtenir la majorité absolue au premier tour du scrutin qui se tiendra en séance plénière à Strasbourg, ce mardi.

Arrangements obligatoires

Or, tant le PPE que les S&D entendent soutenir leur candidat jusqu’au bout - même si, dans chaque camp d’aucuns glissent mezzo voce, que leur groupe n’a pas nécessairement misé sur le meilleur cheval. "Notre seul objectif est de faire élire notre candidat. J’espère que nous serons en mesure de le faire le plus rapidement possible", a néanmoins insisté, vendredi, le porte-parole du PPE. "S’il faut aller jusqu’au quatrième tour, nous le ferons. Il n’y aura pas d’accord (avec le PPE, NdlR)", a rétorqué le groupe S&D.

Il sera, à cette aune, intéressant d’observer le comportement des autres groupes entre les deuxième et possible troisième tours. Voire lors d’un éventuel quatrième tour entre les deux candidats ayant recueilli le plus de voix, où le vainqueur sera désigné à la majorité simple. A l’ALDE, on défend que "pour la gauche, le seul moyen d’éviter Tajani est de voter Verhofstadt". Les eurosceptiques de l’ECR, les Verts et la GUE/GNL (gauche radicale) présentent aussi un candidat. Non dans l’espoir de gagner, mais pour peser sur le choix final… et la suite de la législature. Car outre le président du Parlement, les vice-présidents et les présidences de commissions sont renouvelés.

Fort des 217 voix du PPE, pour 189 au S&D, Antonio Tajani part avec une longueur d’avance. Pour assurer ses arrières, l’Italien - comme Gianni Pittella et Guy Verhofstadt - a mené des consultations avec les autres groupes, "à l’exception des eurosceptiques et des xénophobes" .

Des répercussions à Bruxelles

Les secousses du duel PPE-S&D risquent d’être ressenties au-delà de l’enceinte du Parlement. Si les conservateurs obtiennent la présidence, la famille socialiste pourrait s’opposer à la prolongation du mandat du PPE Donald Tusk à la tête du Conseil européen, fin juin.Par ailleurs, le travailliste néerlandais Jeroen Dijsselbloem aimerait, lui être reconduit à la tête de l’Eurogroupe, et il lui faudra l’aval du PPE.

Les deux grandes forces politiques européennes du Parlement ne pourront de toute façon pas rester totalement en froid. S’ils veulent contenir l’influence des eurosceptiques et des anti-européens, ils n’auront d’autres choix que de poursuivre leur collaboration législative, comme l’a dit à "La Libre" le président sortant Martin Schulz. Grande coalition ou pas.

Voici les candidats.

Antonio Tajani

Parti populaire européen (PPE, droite et centre droit) 217 sièges

Italien, 63 ans. De retour dans l’hémicycle depuis juin 2014, le Romain avait déjà été eurodéputé de 1994 à 2008. Dans l’intermède, il fut vice-président des Commissions Barroso I et II, en charge des Transports puis de l’Industrie et de l’Entreprise. Membre fondateur de Forza Italia, cet ancien journaliste est un proche de Silvio Berlusconi. Il a remporté haut la main la "primaire" du PPE pour être désigné candidat.

Gianni Pittella

Alliance progressistedes socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D). 189 sièges

Italien, 58 ans. Le chef du groupe S&D a déclaré la fin de la "grande coalition" avec le PPE après que celui-ci s’est opposé à ce que Martin Schulz reste au perchoir. Il s’est porté candidat à la présidence avec l’appui de son groupe (où les Italiens de son Parti démocrate représentent la première force). Il se pose en champion anti-austérité pour convaincre les autres forces de gauche et du centre.

Helga Stevens

Conservateurs et réformistes européens (ECR) 74 sièges

La Belge de 48 ans n’a guère attendu pour faire son trou au Parlement, dont elle est par ailleurs la seule élue sourde. Eurodéputée depuis 2014, l’ex-députée flamande et sénatrice N-VA est déjà vice-présidente du groupe (eurosceptique) ECR et du Parlement européen. La juriste limbourgeoise "euro-réaliste" ambitionne d’être celle qui mettra fin aux petits arrangements et la présidente de "tous les députés" - c’est-à-dire, pas seulement celle des partisans de l’intégration européenne.

Eleonora Forenza

Gauche unitaire européenne/Gauche vert nordique (GUE/GNL) 52 sièges

L’Italienne de 40 ans a été élue au Parlement européen en 2014 sur la liste "Une autre Europe avec Alexis Tsipras" - le futur Premier ministre grec était alors le "Spitzkandidat" de la gauche radicale européenne pour la présidence de la Commission. Cette membre du parti Refondation communiste italien se ralliera-t-elle au socialiste Pittella après le premier tour de scrutin ? "Que sera sera..."

Jean Lambert

Verts/Alliance libre européenne51 sièges

La candidature de la Britannique de 66 ans répond à la ferme volonté des Verts de voir une femme au perchoir. Ces derniers ont hésité à entrer dans la course mais, peu séduits par les candidats du PPE et du S&D, ils ont finalement décidé de prendre part à l’élection… pour y jouer le rôle de faiseurs de roi. Le choix d’une Britannique, alors que le Royaume-Uni s’apprête à annoncer officiellement son intention de sortir de l’Union, n’est pas anodin.

Laurentiu Rebega

Europe des nationset de la liberté (ENL) 40 sièges

Le juriste roumain de 40 ans, élu député européen en juin 2014, a entamé la législature au sein du groupe S&D, avant de rejoindre, en 2015, le groupe anti-européen de Marine Le Pen.

Ou... La surprise

Un candidat peut se déclarer avant chaque tour de scrutin pour autant qu’il soit nommé par un groupe politique ou appuyé par 38 eurodéputés (5% du Parlement). Aussi, le groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD) pourrait-il, in fine, proposer un candidat. Il est également possible qu’un groupe politique change de candidat en cours de scrutin, s’il apparaît qu’un(e) autre est plus à même de faire consensus : à l’ALDE, d’aucuns envisagent de tenir la Française Sylvie Goulard en réserve de la République, au cas où…

Le rôle du président

Il est élu pour un mandat de deux ans et demi (une demi-législature) renouvelable.

Il dirige les travaux du Parlement et de ses organes, et préside la séance plénière. Il veille au respect du règlement de l’institution.

Au début de chaque Conseil européen, il expose aux chefs d’Etat et de gouvernement le point de vue et les préoccupations du Parlement sur les points à l’ordre du jour.

Sa signature (après vote du Parlement) rend le budget européen exécutoire. Il signe, avec le président du Conseil, les actes législatifs adoptés qui relèvent de la compétence du Parlement.

Il représente le Parlement européen sur la scène internationale.

La procédure

Pourquoi vote-t-on à mi-mandat ? Le Parlement européen est élu pour cinq ans, mais les mandats du président, des vice-présidents et des questeurs sont de deux ans et demi.

L’élection du président se déroulera en séance plénière, mardi à Strasbourg, dès 9 heures.

Sera élu le candidat qui obtient la majorité absolue (50 % + une voix). Le Parlement européen compte 751 élus, mais seuls seront comptabilisés les votes exprimés. Le vote est à bulletin secret.

Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au terme des trois premiers tours de scrutin, un quatrième tour est organisé avec les deux candidats ayant recueilli le plus de voix au troisième tour - ce n’est qu’arrivé qu’une fois, en 1982. Le vainqueur est désigné à la majorité simple. En cas d’égalité, le plus âgé l’emporte.

Sept candidats sont déclarés (lire ci-dessous) mais d’autres candidats peuvent se déclarer avant chaque tour, sous certaines conditions.

Après l’élection du président, le Parlement procédera, mercredi, à l’élection des 14 vice-présidents (en trois tours maximum). Chaque député vote autant de fois qu’il y a de postes disponibles. Seront aussi élus les cinq questeurs (en charge des questions administratives et financières concernant les députés).