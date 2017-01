International Un père de famille tire la sonnette d'alarme quant à la situation des Rohingyas en Birmanie. Cette minorité musulmane est persécutée depuis des décennies dans ce pays en proie au nationalisme bouddhiste extrémiste, comme l'expliquent nos confrères de CNN , repris par la RTBF

En tentant de fuir la région avec sa famille pour rejoindre le Bangladesh limitrophe, Zafor Alam a vécu un drame tout ce qu'il y a de plus ignoble. Ses enfants, âgés de 16 mois et trois ans, ainsi que son épouse ont perdu la vie... noyés dans la Naf River, qui fait office de frontière naturelle entre la Birmanie et le Bangladesh.

Désormais, Zafor n'a plus qu'une idée en tête: faire bouger les choses pour sensibiliser la communauté internationale au sort des Rohingyas. Pour parvenir à ses fins, il a décidé de publier la photo de son fils cadet Mohammed Shohayet, alors qu'il était inanimé sur la berge. " Quand je vois cette photo, je préférerais mourir. La vie dans ce monde n’a plus de sens pour moi mais je veux que le monde sache ", a déclaré le père meurtri à CNN, sans omettre de préciser "si vous tardez à prendre des mesures, ils vont tuer tous les Rohingyas."





Cette photographie dramatique en rappelle notamment une autre, représentant le petit Aylan Kurdi, un enfant syrien qui s'est également noyé en tentant de fuir les violences de son pays.