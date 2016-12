La probable évacuation des familles de l’avant-poste d’Amona en Cisjordanie rappelle, selon certains en Israël, celle de la bande de Gaza en août 2005, après trente-huit ans de présence israélienne. Des anciens colons du Goush Katif se souviennent.

Gan Eden, "paradis" en hébreu. Le Goush Katif. Avant l’été 2005, cette bande de sable longue de douze kilomètres dans le sud de la bande de Gaza abritait plus de 8 000 colons israéliens répartis en 21 villages. Son peuplement avait été envisagé par le gouvernement israélien pour rompre la continuité de villages arabes sur la côte méditerranéenne, après la guerre des Six Jours (1967).

Shlomo Wasserteil et son épouse s’y installent en 1979. Kipa sur le crâne, ce retraité de 67 ans a gardé des photos de l’époque : des dunes de sable à perte de vue."C’était complètement désert, ça nous a plu", raconte-t-il. Après la fondation du village de Ganei Tal, il se lance dans les géraniums et emploie une quarantaine de Palestiniens originaires de villages en dehors du Goush Katif. L’économie repose alors majoritairement sur l’agriculture - des légumes et des fleurs destinés à l’exportation. Débarqué en 1989 avec femme et enfant, Socrate Soussan fait rapidement pousser de "très belles tomates" à Rafiah-Yam où vivent déjà une vingtaine de familles juives laïques - non pratiquantes.

Pourvoyeurs d’emplois

En effet, malgré l’image d’extrémistes zélés souvent associée, les colons de la bande de Gaza étaient "des gens plutôt modérés et pragmatiques", nuance Eitan Alimi, professeur associé en sociologie politique. Un "réel changement démographique" s’opère avec la première Intifada (soulèvement de la population palestinienne contre Israël de 1987 à 1993) : "les plus laïcs s’en vont et laissent la place aux nationalistes religieux".