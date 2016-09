Mère Teresa, nouvelle sainte au caractère trempé qui ne faisait pas l'unanimité (Infographie)

International

Ce dimanche 4 septembre, soit à un jour près, 19 ans après son décès à l’âge de 87 ans, mère Teresa de Calcutta sera canonisée à Rome par le pape François. Ainsi la fameuse religieuse au sari blanc bordé de bleu, adorée par nombre de catholiques mais aussi contestée par nombre d’entre eux (lire ci-dessous) rejoindra l’immense cohorte des saints de l’Eglise. A l’instar d’une sœur Emmanuelle, d’un abbé Pierre et de tant de religieux ou de religieuses anonymes, cette "femme de Dieu" a tenu à vivre le message évangélique "sur le terrain" parmi le quart-monde du tiers-monde. Mère Teresa s’identifia tellement à son combat quotidien pour la survie qu’elle partagea leurs souffrances en se sous-alimentant ou en vivant dans des conditions indignes d’un monde qui se prétend civilisé.

Des bonnes écoles huppées aux trottoir-mouroirs

Gonxhe Agnes Bojaxhiu était née le 26 août 1910 à Skopje, alors dans l’empire ottoman, de parents albanais originaires d’Allemagne. Dès l’adolescence, elle entendait se dévouer pour les moins favorisés, se sentant vite appelée à rejoindre le tiers-monde. Après un passage par le couvent de Notre-Dame de Lorette, près de Dublin, elle fut envoyée à Darjeeling, en Inde, pour y accomplir son noviciat.

En 1929, elle entra à la St Mary’s High School de Calcutta comme professeur de géographie avant de diriger l’école. Parallèlement, on lui confia le suivi de la Congrégation des Filles de Ste-Anne. Sa vie était bien remplie mais se confinait à la bonne société indienne. Elle lui tourna le dos le 10 septembre 1946. Autorisée à vivre hors du couvent, elle se consacra aux déshérités des slums , les quartiers de taudis. Avec une formation d’infirmière en poche, elle affronta la misère dans la rue, amenant au mouroir les agonisants que les hôpitaux refusaient; elle s’occupa aussi des femmes seules et développa des maternités.

Devenue indienne en 1949, elle créa les Missionnaires de la charité. La congrégation essaima en Inde même puis s’installa au Venezuela en 1965, au Sri Lanka en 1967, en Tanzanie, mais aussi dans les quartiers pauvres de Rome, en Australie, à New York. En Belgique aussi ses combats étaient relayés par une fondation lancée à Gand fin 1979. Face à l’inacceptable désarroi des mouroirs, la religieuse forma aussi des Frères missionnaires à des tâches difficiles à assumer par des femmes. Tous ces engagements valurent à la religieuse de recevoir le prix Nobel de la paix en 1979.

Pas de banquet après la remise du Nobel !

On parla à l’époque d’ "un retour aux sources du Nobel" … Il faut dire qu’elle avait refusé le banquet offert aux lauréats, préférant offrir le budget aux pauvres de Calcutta. Suite à des problèmes cardiaques, elle avait dû céder le relais. Mais cette petite femme hyper-énergique avait continué à voyager à travers le monde pour diffuser sa cause. Ses causes… car on gardera aussi d’elle l’image d’une femme n’hésitant pas à prendre dans ses bras des malades new-yorkais du sida. Un peu à l’instar de ce que fit son amie la reine Fabiola qui assista à sa béatification , en 2003.