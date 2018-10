Angela Merkel, 64 ans dont 13 au pouvoir, a longtemps paru inoxydable. Mais des crises à répétition au sein de sa coalition et les critiques contre sa politique migratoire ont fini par fragiliser irrémédiablement la chancelière allemande.

Elle en a tiré de premières conséquences ce lundi, au lendemain d'un énième revers électoral, dans la région de Hesse, en annonçant à ses troupes qu'elle quitterait en décembre la présidence de son parti de centre-droit CDU afin de préparer sa succession, tout en restant chancelière, selon l'agence allemande DPA. Un premier pas vers la fin de sa carrière politique.

Le quatrième mandat qu'elle a entamé dans la douleur en mars, après d'interminables tractations pour former un gouvernement, se révèlera probablement comme celui de trop.

La recette du compromis permanent concoctée sous l'égide de la chancelière, entre son camp conservateur et les sociaux-démocrates, a fini par lasser les électeurs dans un monde politique allemand atomisé et électrisé par l'irruption de l'extrême droite antimigrants.

En conflit répété sur la politique d'asile avec son ministre de l'Intérieur et patron de la droite bavaroise, Horst Seehofer, Mme Merkel voit son étoile pâlir depuis des mois. Un déclin qui aiguise les ambitions dans son camp et libère des rancoeurs accumulées parfois depuis des années.

"Plus aussi incontestée"

Les soutiens se font rares à l'égard de la plus ancienne dirigeante en exercice en Europe.

Celle que les Allemands surnommaient affectueusement "Mutti" n'est "plus aussi incontestée qu'elle l'a été au cours des trois législatures précédentes", vient ainsi de lâcher son ancien ministre des Finances Wolfgang Schaüble.

Sous la pression de frondeurs de son parti, elle avait déjà nommé début 2018 comme numéro 2 de son parti une proche, Annegret Kramp-Karrenbauer, chargée de préparer un "renouveau". Et elle s'est vu imposer récemment un nouveau président de son groupe parlementaire, plus critique.

Depuis un an, rien ne se passe comme prévu. Tout d'abord, sa famille politique conservatrice a enregistré lors des législatives de 2017 un score historiquement bas et vu une partie de ses électeurs préférer des formations hostiles à sa politique d'immigration longtemps généreuse, l'extrême droite et les Libéraux.

C'est à l'automne 2015 que tout a basculé, lorsque Angela Merkel décide d'ouvrir son pays à des centaines de milliers de demandeurs d'asile. Malgré les inquiétudes de l'opinion, elle promet de les intégrer et de les protéger. "Nous y arriverons!", assure-t-elle. Peut-être la phrase la plus marquante prononcée au pouvoir par Mme Merkel, rétive aux discours enflammés.

Jusqu'alors, cette docteure en chimie qui porte toujours le nom de son premier mari avait toujours cultivé une image de femme prudente voire froide, sans aspérités, simple, qui aime les pommes de terre, l'opéra et la randonnée.

Pour expliquer sa décision historique sur les migrants, prise sans vraiment consulter ses partenaires européens, ont été évoquées ses "valeurs chrétiennes".

Ce logiciel, celle qui est née sous le nom d'Angela Kasner le tient de son père, un pasteur austère parti vivre avec toute sa famille volontairement dans l'Allemagne de l'Est communiste et athée pour prêcher l'évangile. Angela Merkel y grandit, s'accommodant du système mais sans perdre la foi.

L'animal politique

Fin 2015 donc, celle qui fut un temps dépeinte en nazie en Grèce pour son inflexibilité financière face à Athènes, se transforme en "mère Teresa" des réfugiés.

Un an plus tard, après le séisme Donald Trump, médias et politiques la proclament "leader du monde libre" dans un contexte de montée des populismes.

Mais la crise migratoire inquiète, la peur de l'islam et des attentats s'installent, et l'électorat conservateur se détourne en partie vers l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). Un tabou de l'après-guerre est brisé quand en septembre 2017, la formation d'extrême droite fait une entrée historique au Parlement.

En Europe aussi, la politique migratoire de la chancelière a conduit à son affaiblissement.

Elle reste néanmoins un animal politique aussi singulier que redoutable, que les grands noms de l'Allemagne contemporaine ont presque tous sous-estimé. A commencer par Helmut Kohl qui lui a mis le pied à l'étrier tout en la qualifiant de "gamine".

En 2000, elle profite d'un scandale financier au sein de son parti pour prendre la CDU. La débutante sans charisme double alors tous les hiérarques masculins.

Le 18 septembre 2005, c'est face au chancelier social-démocrate Gerhard Schröder qu'elle arrache une victoire électorale sur le fil, suscitant l'incrédulité de son adversaire.

Ironie de l'Histoire, la seule femme à avoir dirigé l'Allemagne a largement tiré parti des réformes économiques impulsées par son prédécesseur.

Et ses adversaires jugent que sa seule véritable décision d'avenir, la sortie du nucléaire décidée en 2011 après la catastrophe de Fukushima, avait surtout été prise pour satisfaire une opinion effrayée.

Cinq étapes clés

Tuer le père

Le chancelier de la Réunification Helmut Kohl, qui surnommait Angela Merkel "la gamine" donc, lui lui confie ses premiers ministères, après la chute du mur de Berlin.

La physicienne sans grand charisme gravit les échelons de la CDU, le parti conservateur. Elle "tue le père", englué dans un scandale de caisses noires, en prenant la tête du parti le 10 avril 2000. Le 22 novembre 2005, elle est la première femme à accéder à la chancellerie.

Virage (semi) écologiste

En 2011, après la catastrophe de Fukushima (Japon), Angela Merkel annonce sous la pression de l'opinion, la sortie du nucléaire d'ici 2022. Un revirement spectaculaire avec un objectif ambitieux: 80% des besoins énergétiques de l'Allemagne couverts par les renouvelables en 2050.

Mais toujours dépendante de ses polluantes centrales à charbon, l'Allemagne va rater l'objectif de réduction des émissions de gaz à effets de serre pour 2020.

Le crédit écologique de Mme Merkel a aussi été entamé depuis par sa volonté de préserver le secteur de l'automobile allemand, notamment lorsqu'il s'agit d'enrayer les émissions polluantes du diesel. Berlin pariait sur cette technologie pour réduire les émissions de CO2 mais elle a été largement discréditée par les tricheries des constructeurs.

Madame "Non"

Moustache hitlérienne, uniforme SS... Dans les manifestations anti-austérité à Athènes de 2012-2015, Angela Merkel n'échappe à aucune caricature.

Car face à la crise de la dette grecque, la chancelière se montre intransigeante, imposent des mesures drastiques d'économie en échange de plans de sauvetage internationaux.

Bien que pressée par la France, la chancelière ne cède rien, ce qui lui vaudra le surnom de "Madame Non".

L'accueil des réfugiés

C'est l'événement des années Merkel. A la fin de l'été 2015, elle ouvre l'Allemagne à des centaines de milliers de demandeurs d'asile. Au nom du devoir humanitaire, malgré les critiques en Europe et dans son pays, elle martèle sans cesse "wir schaffen das" ("nous y arriverons") en référence au défi de l'intégration.

Mais cette décision précipite sa baisse de popularité, et l'émergence d'une extrême droite qui profite des inquiétudes des Allemands, notamment après l'attentat sur un marché de Noël de Berlin en 2016 par un demandeur d'asile affilié au groupe Etat islamique (EI).

2017-2018: crépuscule politique ?

Malgré un score historiquement bas et une percée historique de l'extrême droite, Mme Merkel remporte ses quatrièmes législatives de rang le 24 septembre 2017.

Après six mois de difficiles tractations, elle parvient à former une fragile coalition avec les sociaux-démocrates du SPD, laminés aux élections, et ses alliés conservateurs bavarois (CSU), qui réclament un tour de vis migratoire.

Depuis, les crises s'enchaînent, souvent autour de la question migratoire. Mme Merkel doit ainsi lutter contre son impétueux ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, chantre d'une droitisation pour contrer l'essor de l'extrême droite.

En octobre, ce sont les mauvais résultats électoraux en Bavière et en Hesse des conservateurs qui fragilisent encore la chancelière. Au point d'annoncer renoncer en décembre à la présidence de la CDU.