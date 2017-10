Le succès électoral de l'Alternative pour l'Allemagne a créé un choc dans le pays. A Cottbus, en ex-RDA, beaucoup ont plébiscité ce parti d'extrême droite par rejet d'"Angela Merkel et ses gens" qui ne comprennent rien.

Dans cette commune de quelque 100.000 habitants, située dans la région charbonnière de la Lusace, l'AfD a fait sensation en arrivant premier devant les conservateurs de la chancelière, avec 26,8% des voix lors du scrutin législatif du 24 septembre. Soit plus du double de son score national.

Un succès que des électeurs de l'AfD rencontrés sur place expliquent avant tout par un ras-le-bol de la politique "imposée" par Angela Merkel.

Les griefs sont nombreux: "Au début, on a eu la politique de sauvetage de l'euro, puis les énergies renouvelables, avec ces éoliennes partout", qui inquiètent dans cette région où des milliers d'emplois dépendent encore du charbon, "puis l'arrêt des centrales nucléaires, du jour au lendemain, puis enfin les réfugiés", énumère Klaus Gross, 67 ans, un ancien officier de l'armée de la RDA, reconverti en représentant commercial après la réunification en 1990.

"Qui nous a demandé si c'était ce que nous voulions ? Une grande partie de la population a été ignorée par Merkel et ses gens !", s'énerve-t-il.

Les critiques à l'égard de la politique migratoire généreuse de la chancelière ne se limitent plus du reste aux électeurs de l'AfD. Depuis la victoire électorale étriquée de son parti aux législatives, Angela Merkel est ouvertement contestée par l'aile droite de sa propre formation.

"Comme une popstar"

Dans un restaurant proche du centre de la ville, Marianne Spring-Räumschüssel, candidate locale de l'AfD, est abordée par un couple d'une trentaine d'années. "On a voté pour vous !", "vous avez raison!", lui souffle la jeune femme.

"On me célèbre comme une pop star dans la région", assure la septuagénaire, ancienne femme d'affaires.

Les difficiles consultations qui ont démarré entre conservateurs, libéraux et écologistes pour former un nouveau gouvernement devraient même donner un coup de pouce à son parti, car "cela ne marchera pas", tranche-t-elle.

L'AfD "a de l'avenir tant que les autres partis ne changent pas de fond en comble leur politique", et commencent à prendre les gens au sérieux, déclare Wolfgang Horbenz, ancien monteur dans l'industrie énergétique, passé du camp conservateur à celui de l'AfD.

Après sa victoire décevante aux élections, la chancelière a toutefois déclaré ne rien trouver à se reprocher. Pour Marianne Spring-Räumschüssel, "Mme Merkel n'a rien compris".

Les réfugiés comme catalyseur

A Cottbus, quelques belles maisons bourgeoises témoignent du passé florissant de la ville, grâce à l'industrie textile, au début du 20me siècle.

Mais autour, ce sont les complexes d'immeubles typiques de la RDA en "Plattenbau" -ces éléments en béton préfabriqués- qui s'imposent à la vue.

Gerd Lösky vit dans l'un d'entre eux. Pour cet ancien décorateur de 73 ans, comme pour les autres électeurs de l'AfD rencontrés, l'arrivée en masse de migrants syriens, afghans ou irakiens --plus d'un million depuis 2015-- a été la goutte de trop. "Cela me dérange qu'ils viennent ici (...) et qu'on gaspille de l'argent pour eux", s'échauffe le retraité.

"Nous n'en avons pas beaucoup", admet Wolfgang Horbenz, 3.000 en tout selon la mairie. Mais nous "ne voulons pas avoir une situation comme ce que j'ai vu dans le bassin de la Ruhr", à l'ouest, ajoute le senior de 76 ans.

Depuis des années, la ville lourdement endettée a dû renoncer à rénover ses routes ou ses ponts, investir dans ses écoles ou jardins d'enfants. "Maintenant beaucoup se demandent: d'où vient donc tout cet argent pour les réfugiés ? Subitement ? Ca ne va pas !", proteste l'ancien militaire.

Margrit Koal raconte elle avoir repris "espoir" depuis le soir du 24 septembre. "Je suis contente car il y a maintenant en Allemagne une force qui forme un contre-pôle aux partis établis", confie ce médecin de 65 ans, qui dit avoir pour la première fois et "en toute conscience" coché AfD sur son bulletin de vote.

Les propos racistes, voire révisionnistes, de certains de ces élus ? Elle les déplore, et les excuse: "Toute personne publique dit parfois des choses qu'elle regrette peut-être ensuite. C'est humain".