Angela Merkel a apporté vendredi un soutien franc aux projets de réforme controversés en France du président Emmanuel Macron et un appui plus prudent à ses idées de changement de la zone euro. "J'estime qu'il est très significatif qu'Emmanuel Macron ait dit durant la campagne électorale quelles réformes il souhaitait et dans quel délai et que de ce fait il existe une légitimité incroyablement forte" pour les mener à bien, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une conférence de presse à Berlin.

Elle s'exprimait aux côtés du Premier ministre français Edouard Philippe, à l'issue d'un entretien.

"J'estime que cela constitue une très, très bonne base" pour la suite en France, a ajouté Mme Merkel, en dépit de la contestation dans la rue dans le pays des projets de réforme.

De son côté le chef du gouvernement français a demandé "que le respect qu'on accorde à ceux qui manifestent, soit aussi accordé à ceux qui ont voté" pour l'élection du président Emmanuel Macron et son programme de réforme.

"Je ne crois pas que les Français souhaitent le blocage, je pense qu'ils souhaitent le mouvement", a-t-il ajouté.

L'objectif affiché par le président Macron est de donner plus de flexibilité aux entreprises et de les encourager à embaucher alors que le chômage reste massif. Il touche 9,5% de la population active, contre une moyenne de 7,8% en Europe.

Premier gros chantier social, sa réforme du Code du travail prévoit un plafonnement des indemnités en cas de contentieux, la réduction des délais de recours des salariés ou encore la possibilité de négocier sans syndicat dans des petites entreprises.

Par ailleurs, Angela Merkel a réitéré son soutien sous condition aux projets de réformes de la zone euro esquissés par le chef de l'Etat français, qui doit les préciser le 26 septembre juste après les élections allemandes.

M. Macron a fait campagne notamment en faveur de la création d'un ministre des Finances, d'un budget et d'un Parlement pour la zone euro.

"Nous devons certainement renforcer la gouvernance de la zone euro", a réagi Angela Merkel. "Mais pour moi ce qui est important c'est que les expressions qui sont avancées - gouvernement de la zone euro, ministre européen des Finances, Budget - soient aussi dotées d'un contenu", a ajouté la chancelière.