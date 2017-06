La situation est inédite : le cardinal George Pell, numéro trois du Vatican, chargé de remettre de l’ordre dans la politique économique et financière du sommet de l’Eglise catholique par le pape François - ce qui est loin d’être un luxe après des années de laisser-faire ou d’indifférence naïve des deux précédents papes - vient d’être inculpé par la justice australienne pour des faits de pédophilie. Mais cela sans que, pour autant, la police soit très précise, officiellement pour ne pas perturber l’enquête sur les faits qui lui sont reprochés.

Toujours est-il que le cardinal Pell a décidé de se défendre à visière découverte. C’est pourquoi, quelques heures à peine après avoir appris son inculpation, il a convoqué les médias. Le prélat a expliqué qu’il avait demandé au Pape de le mettre en congé afin de pouvoir se défendre devant les autorités de son pays et d’y répondre à ces accusations d’abus sexuels. "Je suis innocent, ces accusations sont fausses", a clamé jeudi l’argentier du Saint-Siège. "L’idée même d’abus sexuel m’est odieuse", a-t-il dit, non sans dénoncer une entreprise "sans relâche de démolition de (son) image" durant l’enquête. "J’ai toujours été complètement cohérent et clair dans mon rejet total de ces allégations", a insisté le cardinal qui a conclu en disant qu’il allait enfin "avoir l’occasion d’aller devant un tribunal".

En aucun cas, une démission

(...)