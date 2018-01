Le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier n'a toujours pas compris les raisons qui ont poussé le Royaume-Uni à vouloir quitter l'Union, selon l'eurodéputé Nigel Farage, ancien leader de la campagne pour le Brexit, après une rencontre entre les deux hommes à Bruxelles.

Le Britannique a également exhorté Michel Barnier à faire des compromis sur les services financiers dans le futur accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni, car selon lui Londres a déjà donné beaucoup lors des négociations.

"M. Barnier n'a clairement pas compris pourquoi le Brexit est arrivé", a lancé sur Twitter Nigel Farage, ancien leader du parti indépendantiste Ukip.

Le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE s'était soldé en juin 2016 par la victoire étriquée des partisans du retrait, à 52% contre 48, au terme d'une campagne où Nigel Farage a joué un rôle clé.

"Il ne comprend pas du tout que l'immigration a été une raison importante dans le vote pour le Brexit. (Il est) parfaitement clair pour moi que le gouvernement britannique n'a pas discuté du sujet avec lui jusqu'à présent", a expliqué plus longuement Nigel Farage dans un message vidéo après sa rencontre avec Michel Barnier.

"Nous avons déjà beaucoup donné, et pour ce qui est de le voir rendre un peu en retour, pour s'assurer qu'il y aura un accord sur les services et les services financiers, et bien je dirais que ce n'est pas vraiment une +bonne année+ pour l'accord sur le Brexit", a-t-il ajouté.

Selon lui, le risque de voir le Royaume-Uni partir au mois de mars l'an prochain sans accord sur la future relation avec l'UE, laissant ainsi le commerce s'organiser selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, "augmentera" en l'absence de concessions de la part de M. Barnier.

L'UE et le Royaume-Uni ont trouvé en décembre un premier accord de principe sur les modalités de leur divorce, y compris sur le solde des comptes entre les deux parties.

Elles doivent maintenant commencer à partir de février à discuter d'une phase de transition qui suivra le départ effectif du Royaume-Uni, au moins jusque fin 2020.

Les premières discussions sur le cadre d'un futur accord commercial, qui ne peut être effectivement négocié qu'une fois que le Royaume-Uni aura mis un terme à son adhésion, ne sont pas attendues avant avril.