Le ministre français de l'Economie et des Finances, Michel Sapin, a estimé mardi que les décisions protectionnistes et unilatérales du président américain Donald Trump faisaient "courir un grave risque à l'ordre commercial mondial".

"Les décisions de la nouvelle administration américaine font courir un grave risque à l'ordre commercial mondial", a affirmé le ministre lors des entretiens du Trésor à Bercy, consacrés cette année à l'ouverture commerciale, à la croissance et aux inégalités.

Or, "l'histoire nous rappelle que les replis protectionnistes sont la pire des solutions", a prévenu M. Sapin, soulignant que "l'avenir du commerce international n'était pas aujourd'hui en très grande forme".

"Ni la France ni l'Europe (...) ne pourront assister impuissantes à ce qui risquerait d'être une dislocation de nos institutions économiques", a-t-il ajouté, reconnaissant que "les opinions publiques se sentent mises à l'écart des gains du libre-échange".

"Nous ne pouvons pas rester sans réaction face aux messages exprimés dans la rue et dans les urnes un peu partout, de part et d'autre de l'Atlantique", a affirmé le ministre, qui a appelé à "défendre une vision de la politique commerciale ouverte et juste".