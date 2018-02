Tout était parti d'une bonne attention. Lors de la passation de pouvoir, Melania Trump avait offert une boîte turquoise à Michelle Obama. Dans l'émission d'Ellen DeGeneres, l'ex-Première dame s'explique sur sa réaction gênée.

© Capture d'�cran

"Il y a tout un protocole. On vous dit ce que vous devez faire, où vous devez vous placer. Jamais il n'a été prévu de recevoir un cadeau donc je me demandais: 'Ok, que suis-je supposée faire de ce cadeau ?' Tout le monde s'était éloigné et personne ne venait prendre cette boîte. Et j'étais en train de me demander : 'Doit-on prendre une photo avec ça ?'"

Heureusement, son mari est arrivé à la rescousse : "Il a pris la boîte et l'a déposée à l'intérieur". Concernant le cadeau en lui-même, il s'agissait en fait d'un "joli cadre" de chez Tiffany & Co.