La majorité au Sénat se jouera mardi à un siège ou deux près. C’est dire l’enjeu du duel entre Ted Cruz et Beto O’Rourke au Texas.

À El Paso, sur les rives du Rio Grande, les regards des Républicains et des Démocrates divergent. Les premiers regardent vers la frontière, les seconds vers les hôpitaux. En caricaturant à peine, on pourrait résumer ainsi les préoccupations qui dominent dans l’électorat des deux grands partis au Texas : l’immigration et la santé. Or, ce sont peut-être les réponses que proposent les candidats qui pourraient décider de l’issue d’une des sénatoriales les plus incertaines à l’affiche du 6 novembre : celle qui oppose Ted Cruz à Beto O’Rourke. Et, par conséquent, de la future majorité au Sénat.

(...)