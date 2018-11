Dennis Hof, propriétaire de plusieurs maisons closes et star d'une émission de téléréalité, a remporté un bastion républicain dans le Nevada. Cet admirateur de Donald Trump est pourtant décédé le mois dernier après avoir célébré son 72ème anniversaire.

Les Midterms ont livré leur verdict aux USA: les Démocrates remportent la Chambre tandis que les Républicains conservent le Sénat. Si le parti de Donald Trump sort amoindri de ces élections, il garde le soutien d'une frange importante de la population.

C'est notamment le cas dans le 36e district de l'assemblée du Nevada, une région du Sud qui comprend des bourgades rurales et de larges portions de territoires désertiques. Les électeurs ont porté au Sénat le candidat républicain Dennis Hof, propriétaires de plusieurs maisons closes au Nevada. L'homme a pourtant été retrouvé mort le 16 décembre dernier...

Son corps a été découvert par l'acteur pornographique Ron Jeremy et une prostituée au "Love Ranch", une maison close située à environ une heure en voiture de Las Vegas. Dennis Hof avait passé les quatre journées précédentes à fêter son 72ème anniversaire en compagnie de personnalités politiques et autres sommités de l'industrie du sexe.

L'homme était influent. Il avait figurer au casting de la série de téléréalité produite par HBO Cathouse (diffusée en français sous le titre "Au ranch du lapin coquin") qui suit le quotidien d'une maison close dans le Nevada et relate les expériences des jeunes prostituées qui y travaillent. Le septuagénaire avait également écrit un livre intitulé The Art of the Pimp (traduction littérale: "l'Art du Mac"), en référence au livre The Art of the Deal publié par Donald Trump.

Grand admirateur du président américain, Dennis Hof avait reçu le soutien de Roger Stone, un activiste ultralibéral proche de Donald Trump. Le code électoral du Nevada autorisait le maintien de sa candidature post-mortem., il a donc battu la candidate démocrate Lesia Romanov avec 63% des voix dans son district, région depuis longtemps au main des Républicains. Le parti devra donc nommer un remplaçant à sa place.

Les enquêteurs n'ont toujours pas déterminé la cause de la mort de Dennis Hof mais la piste criminelle semble écartée.