Le Canada a décidé de rapatrier les familles des diplomates canadiens en poste à Cuba suite aux fortes migraines et autres symptômes inhabituels observés l'an dernier, a annoncé lundi le gouvernement de Justin Trudeau. Dix Canadiens ont été victimes de tels malaises entre le printemps et l'automne 2017, tels que "des étourdissements, des maux de tête et un manque de capacité à se concentrer", a indiqué le ministère canadiens des Affaires étrangères dans un communiqué.

"La cause reste inconnue mais pourrait être le résultat d'actions humaines", a déclaré la diplomatie canadienne, sans avancer de pistes mais en louant la "relation positive et constructive avec Cuba".

"En raison de cette incertitude (...) les diplomates canadiens postés à Cuba ne seront pas accompagnés des membres de leur famille" et des dispositions seront prises "dans les prochaines semaines" afin d'organiser le rapatriement des familles diplomatiques qui s'y trouvent actuellement, est-il précisé.

Les gouvernements américain et canadien avaient reconnu en août dernier que certains de leurs diplomates en poste à La Havane s'étaient plaints de symptômes troublants, nécessitant parfois une hospitalisation.

Les Etats-Unis, dont 24 diplomates en poste à La Havane ont subi des malaises similaires, attribuaient l'an passé ces symptômes à l'utilisation probable d'appareils acoustiques capables de provoquer des dommages cérébraux. Mais le Canada juge désormais "improbable" un tel scénario, selon une source gouvernementale.

Des médecins canadiens et américains qui ont ausculté leurs compatriotes affectés par ces malaises évoquent plutôt "un nouveau type probable de lésion cérébrale acquise", a indiqué Ottawa qui "continue d'enquêter".

Selon le gouvernement canadien, aucun nouveau symptôme n'a été déclaré depuis le début de l'automne 2017. "Les familles de diplomates qui sont retournées au Canada continuent cependant d'éprouver des symptômes", est-il noté.

"Dans certains cas, ces symptômes ont semblé diminué d'intensité avant de réapparaître", a souligné la diplomatie canadienne.