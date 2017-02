Le vice-président américain Mike Pence a appelé lundi les Européens à dépenser plus pour la défense collective au sein de l'Otan en rappelant l'engagement pris par les alliés de consacrer à terme "au minimum" 2% de leur Produit intérieur brut (PIB) aux budgets militaires. "Le temps est venu pour les alliés de l'Otan d'avancer", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse au siège bruxellois de l'Alliance atlantique, en compagnie du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, qui clôturait sa première tournée en Europe.

M. Stoltenberg a rappelé que "tous les (28) alliés" s'étaient engagés en 2014, lors d'un sommet au Pays de Galles, à d'abord mettre fin aux économies touchant leurs budgets de défense, avant de porter ces dépenses à 2% du PIB en dix ans.

Il a souligné que l'érosion des dépenses militaires au sein des alliés avait pris fin en 2015, avant une hausse de 3,8% en 2016.

"Je suis encouragé", a commenté le vice-président américain, assurant qu'il s'agissait du résultat de "leadership" américain au sein de l'Alliance et du président Donald Trump.

Lors de sa campagne électorale victorieuse de l'an dernier, le nouveau locataire de la Maison Blanche avait remis en cause l'automaticité d'un engagement américain au secours d'un allié victime d'une attaque, et qualifié tour à tour l'Otan d'"obsolète" et de "très importante".