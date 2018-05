"Ce n'est pas un joli nom, mais il est très connu et influent" explique à la branche sud-coréenne de la BBC l'homonyme du leader nord-coréen, celui qui travaille en Corée du Sud dans une maison d'hôtes. "Jadis, c'était considéré comme un beau nom de garçon, qui ressemblait à celui d'une fille. Et puis il y a quelques années, les gens ont commencé à m'appeler 'camarade leader' ou 'Kim Jong-un, cher leader' " ajoute celui qui voyage énormément à travers le Sud. Et durant l'un de ces voyages, il a rencontré... Kim Jong-il.





Il ne s'agissait évidemment pas du deuxième représentant de la dynastie des Kim, mais cela prouve que les homonymies sont nombreuses dans la péninsule. Et la BBC de donner la parole à un autre Kim Jong-il, patron d'une entreprise musicale.





"Mes parents n'ont sûrement pas dû s'en soucier énormément, et je n'ai jamais aimé mon nom. Je leur dirais : 'Pourquoi m'avez donné ce nom ?' Ca me rend mal à l'aise" confesse-t-il, en mimant le geste d'étonnement des gens quand il leur révèle son identité. "Récemment, le groupe que je dirige s'est rendu à Pyongyang et quand nous avons vérifié nos papiers à notre arrivée, très surpris, [les Nord-Coréens] m'ont simplement appelé M. Kim." Et pour cause puisque dans le régime, personne ne peut porter la même identité que les leaders.





Dans ce sujet de la BBC sud-coréenne, les trois générations de la dynastie sont évoquées puisqu'un Kim Il-sung sud-coréen témoigne également. "Si j'avais travaillé dans la politique, j'aurais changé de nom" explique ce pensionné. "Comment aurais-je pu demander aux gens de voter pour moi ? C'eut été grotesque."





Il conclut sur ce clin d’œil du hasard. "J'étais le patron d'un dénommé Kim Jong-il. C'était donc comme en Corée du Nord, avec le fils suivant les ordres de son père."