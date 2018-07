Cent-deux personnes ont été interpellées et 90 d'entre elles ont été placées en garde à vue dimanche soir à Paris en marge des rassemblements festifs célébrant la victoire de la France en finale du Mondial, a déclaré lundi le préfet de police de Paris.

"Compte tenu de la foule présente et malgré des débordements inacceptables, on doit enregistrer un bilan mesuré", a souligné Michel Delpuech, lors d'une conférence de presse. Des incidents sporadiques ont eu lieu dans la soirée sur les Champs-Elysées, notamment le pillage du Drugstore Publicis, alors que des centaines de milliers de personnes ont fêté sur l'avenue la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde à Moscou.

A Marseille, il y a eu "de nombreux jets de projectiles, deux membres des forces de l'ordre ont été blessés, et 10 personnes ont été interpellées", selon un porte-parole de la police, cité par Ouest France.

Sept personnes ont aussi été interpellées à Rouen, après une série d'incidents, selon la préfecture. Deux journalistes ont été blessés dans la ville normande.

A Lyon, huit jeunes, dont des mineurs, ont été interpellés pour des faits jets de projectiles ainsi que le cambriolage d'une boutique de vêtements, rapporte l'AFP.

Des faits similaires sont survenus à Paris, où une trentaine de jeunes ont pillé un magasin non loin des Champs-Elysées. Dans la capitale encore, une rixe a éclaté entre une vingtaine de personnes et un blessé grave a été transporté à l'hôpital, rapporte Le Parisien. Après minuit, des affrontements avaient toujours lieu sur l'avenue des Champs Elysées et aux alentours, si bien que quatre autopompes étaient en opération pour disperser les fauteurs de troubles.

Deux morts et plusieurs blessés

Dans l'Oise, à Saint-Félix un homme s'est quant à lui encastré dans un platane en fêtant la victoire, il n'a pas survécu.

La liesse française a aussi donné lieu à de funestes accidents. Dans le nord-est de la France, à Nancy, trois enfants, âgés de 3 et 6 ans, ont été grièvement blessés dans la soirée par une moto qui les a percutés alors qu'ils célébraient la victoire de leur équipe. Le chauffeur a pris la fuite. Dans cette même ville, un homme s'est aussi grièvement blessé en tombant d'une camionnette où il fêtait la victoire.

Enfin, à Annecy, en Haute-Savoie, un homme s'est tué en sautant dans le canal et se brisant la nuque.

La finale de la Coupe du monde a été remportée par la France 4-2 contre la Croatie dimanche à Moscou.