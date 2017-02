La gueule émaciée, il se terre dans l’ombre à côté de la carcasse d’un poisson à moitié dévoré. Dans la cage adjacente, sa mère est étendue sur le flanc. La peau sur les os et les orbites apparentes, le parfum putride de la mort se mêle à celui de la terre humide. Elle n’a pas survécu à l’infection qui s’est propagée dans chaque membre de son corps frêle après que des fragments d’un obus se sont logés dans son ventre. Dans les quartiers libérés après des mois de combats, le lion de Mossoul est le dernier à vivre en cage.

De l’autre côté des barreaux, trois gamins agités l’observent avec curiosité. Pour faire réagir le fauve à la crinière éparse, l’un d’eux lui jette un caillou, et arrive à lui arracher un crachat presque inaudible. Le lion ne rugit pas - plus -, il survit.

La deuxième ville d’Irak est le théâtre d’une guerre urbaine depuis que les forces irakiennes, appuyées par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, ont lancé le 17 octobre une offensive visant à chasser le groupe Etat islamique (EI) de son plus important bastion. Fin janvier, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi annonçait la reprise de toute la rive orientale de cette ville coupée en deux par la rivière Tigre.

"On est débarrassé d’eux, on est libre maintenant. Sous l’EI, je ne pouvais pas couper mes cheveux comme ça, ou tailler ma barbe de cette façon, ni porter ce genre de vêtements", s’enthousiasme Ali Abed al-Jabar, un habitant du quartier de 23 ans. Pendant l’occupation des djihadistes, lui et ses amis n’avaient pas le droit de visiter le zoo, qui était réservé aux familles. Alors, pour la première fois depuis la libération, ils sont venus voir Simba le lion.