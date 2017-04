Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annulé une réunion prévue le mardi 25 avril avec le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, en visite officielle depuis la veille en Israël.

Par l’intermédiaire des médias, il avait d’abord prévenu qu’il ne recevrait pas le ministre si ce dernier maintenait sa rencontre avec les associations israéliennes de défense des droits de l’homme, Breaking the Silence et B’Tselem. Sigmar Gabriel ne s’est pas plié à son ultimatum, considérant que ce type de rencontre était "totalement normal" et qu’il lui serait "inconcevable" d’annuler un rendez-vous avec un dirigeant israélien si ce dernier s’entretenait avec des figures d’opposition en Allemagne.

Les raisons invoquées par M. Netanyahou sont cependant très claires. "Les diplomates sont les bienvenus pour rencontrer des représentants de la société civile", dit le Premier ministre, mais il se refusera à rencontrer "ceux qui accordent une légitimité à des organisations qui incriminent des soldats israéliens", indique un communiqué publié par son bureau le 25 avril.