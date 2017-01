International Le Premier ministre a une nouvelle fois été interrogé par la police le 27 janvier pour corruption.

Il n’y aura rien parce qu’il n’y a rien." Depuis l’ouverture de l’enquête approuvée par le procureur général Avichai Mendelblit au mois de décembre, le Premier ministre israélien a répété cette petite phrase pour se défendre des accusations de corruption qui pèsent sur lui. Et pourtant, Benjamin Netanyahu commence à perdre de son assurance : il s’est bien retenu de prononcer ce même refrain lors de sa dernière intervention devant les députés de la Knesset (le Parlement israélien) le 25 janvier.

Le Premier ministre israélien fait l’objet de deux enquêtes policières. La première, baptisée "Dossier 1000", concerne des cadeaux luxueux qu’il aurait reçus d’hommes d’affaires. Dans la seconde affaire ("Dossier 2000") révélée début janvier, M. Netanyahu est accusé d’avoir entretenu pendant cinq ans des discussions avec Arnon Mozes, éditeur et propriétaire du Yedioth Ahronoth, le journal le plus vendu du pays. Selon les enregistrements détenus par la police, il aurait promis à ce dernier une législation favorable à son quotidien en retour d’une couverture médiatique plus favorable à son égard.

(...)