Non, Bruxelles n'est pas la ville la plus embouteillée du monde: Voici le classement

Los Angeles a été la ville la plus embouteillée au monde en 2017, suivie par Moscou et New York ex-aequo, d'après une étude publiée mardi par le cabinet d'analyses spécialisé dans l'automobile connectée Inrix. Les habitants de la Cité des Anges ont ...