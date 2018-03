L'hélicoptère de tourisme qui s'est écrasé dimanche en début de soirée dans l'East River, à New York, a fait cinq morts, a indiqué un porte-parole de la police à Sky News.

Le pilote a pour sa part pu s'éjecter à temps. Les cinq passagers ont dû être détachés de leur siège par les services de secours.

Un premier bilan faisait état de deux morts et de trois personnes dans un état critique emmenées à l'hôpital.

L'appareil s'est écrasé entre les quartiers de Manhattan et du Queens, ont précisé la police et les pompiers. La NTSB (National Transportation Safety Board), l'agence américaine qui enquête sur les causes des accidents, est à pied d'oeuvre pour découvrir les circonstances du crash.

L'appareil avait été loué pour les besoins de photographes.