Le prix Nobel de la paix 2017 a récompensé l’Ican, une coalition mondiale d’ONG, pour sa campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, a annoncé le comité Nobel ce vendredi 6 octobre.

Le message du comité Nobel est limpide : "Les puissances nucléaires doivent entamer des ‘négociations sérieuses’ pour éliminer l’arme atomique", a déclaré Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel norvégien.

Les cinq "sages" du comité Nobel avaient reçu 318 candidatures. Evenement rare cette année, ils ont donné raison aux bookmakers qui prévoyaient que le prix serait décerné à un acteur de la lutte antinucléaire.

La Corée du Nord citée

Dans son communiqué, le comité Nobel explique : "Nous vivons dans un monde où le risque de l’usage des armes nucléaires a rarement été aussi élevé. Certains Etats modernisent leur arsenal nucléaire tandis qu’il existe un danger réel lorsque d’autres pays essaient de se procurer des armes, à l’instar de la Corée du Nord. Les armes nucléaires sont une menace permanente pour l’humanité et la vie sur terre." Et de poursuivre : "Grâce aux accords internationaux, nous avons pu adopter l’interdiction des mines, des bombes et munitions à fragmentation et des armes chimiques. Les armes nucléaires sont encore plus destructrices, mais n’ont pas encore fait l’objet d’un traité international."

Les habitués du prix Nobel

Le lauréat de cette année, l’Ican, est une coalition mondiale d’ONG présentes dans 100 pays. Elle a poussé à l’adoption d’un traité historique d’interdiction de l’arme atomique, signé par 122 pays en juillet. Un texte qui demeure très symbolique car il n’a pas été signé par les neuf puissances nucléaires.

L’Ican a eu le mérite d’"attirer l’attention sur les conséquences humanitaires catastrophiques induites par tout recours aux armes nucléaires et pour ses efforts déterminants en vue d’obtenir un traité d’interdiction de ces armes", a expliqué Berit Reiss-Andersen, présidente du comité Nobel norvégien, en réponse aux critiques éventuelles sur le manque d’impact réel de la démarche de l’Ican.Avec cette nomination, le prix Nobel revient sur des sentiers qu’il emprunte régulièrement. Dix-neuf prix Nobel ont déjà été décernés à la lutte antinucléaire depuis la création du prix en 1901.