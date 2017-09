Souriante, se prêtant au jeu des selfies, Erna Solberg, la Première ministre conservatrice, entourée d’une foule enthousiaste au centre commercial Strommen Storsenter, dans la banlieue d’Oslo, ne cache pas son optimisme. A la veille des élections du 11 septembre, elle croit en ses chances de se maintenir au pouvoir, pouvoir qu’elle a ravi en 2013 aux Travaillistes. Confortée par la plupart des sondages, elle se dit "optimiste" pour remporter le scrutin sur la dernière ligne droite, même si l’issue se jouera dans un mouchoir de poche, à un mandat près et si les petits partis (les Verts, les Rouges, les libéraux et les chrétiens) seront les faiseurs de rois.

"Le cap est fixé, mais la victoire n’est pas acquise et ce sera très serré", estime-t-elle, appelant les 3,7 millions d’électeurs à "se rendre en grand nombre aux urnes",espérant qu’ils voudront bien lui redonner confiance. D’autant que "la Norvège va mieux. La crise pétrolière est derrière nous, le chômage (4,3 %) est en recul, l’optimisme a regagné l’économie et la croissance aussi", constate-t-elle, dans le "pays le plus heureux du monde", selon l’Onu.

Et pourtant, à l’été 2014, le royaume scandinave, principal exportateur d’hydrocarbures en Europe (36 % de ses exportations et 12 % de son Produit intérieur brut), est frappé de plein fouet par la chute du baril, de 110 à 26 dollars, entraînant la destruction de près de 50 000 emplois dans l’industrie pétrolière et un pic du chômage à 5,5 %. Une situation qui a fait l’affaire de l’opposition travailliste, menée par l’ancien chef de la diplomatie Jonas Gahr Stoere, donné gagnant dans tous les sondages jusqu’en juin dernier.