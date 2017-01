Le nouveau président américain Donald Trump a rendu vendredi un hommage appuyé à Hillary Clinton, sa rivale battue à la présidentielle, lors d'un déjeuner au Congrès, en présence de Bill et Hillary Clinton, qui ont assisté aux cérémonies d'investiture du 45e président des Etats-Unis.

"J'ai été honoré d'apprendre que l'ancien président Bill Clinton et Hillary Clinton allaient venir aujourd'hui et je voudrais que vous vous leviez", a déclaré Donald Trump devant des invités qui ont applaudi, debout, le couple Clinton, à la fin du déjeuner de parlementaires et de dignitaires organisé au Congrès après la prestation de serment du nouveau chef de l'exécutif américain.

"J'ai beaucoup de respect pour ces deux personnes, merci à tous d'être là, nous allons avoir quatre grandes années, espérons-le, de paix et de prospérité", a ajouté le président Trump, dans un bref discours au ton apaisé et conciliant.

Après une campagne particulièrement acrimonieuse et la défaite électorale de Hillary Clinton le 8 novembre, l'ancienne secrétaire d'Etat a fait quelques apparitions publiques remarquées.

En assistant à la prestation de serment de Donald Trump avec son mari ex-président, l'ancienne Première dame a fait preuve d'un indéniable fair-play et a signé son retour devant les caméras du monde entier.

Lors de la cérémonie sur les marches du Capitole, Hillary Clinton était visiblement tendue et M. Trump ne l'a pas mentionnée dans son discours d'investiture d'un peu plus d'un quart d'heure.

Applaudie en revanche à la demande du président Trump lors du déjeuner du Congrès, l'ancienne candidat démocrate a arboré un large sourire.

"Que vous soyez un républicain ou un démocrate, cela ne fait aucune différence, nous allons bien nous entendre et c'est un honneur", a conclu M. Trump devant des élus des deux bords politiques.