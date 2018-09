C'est lors d'une interview à L'Express que le ministre a annoncé, à la grande surprise de toute la France, qu'il allait rendre sa démission au ministère de l'Intérieur lors de l'année 2019 afin de briguer la mairie de Lyon pour les municipales de 2020.

L'ancien grand soutien du président n'a ainsi pas pu garder sa langue dans sa poche lors d'un déjeuner avec plusieurs journalistes début septembre: "Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir encore lui parler. Ceux qui parlent franchement à Macron sont ceux qui étaient là dès le début: Ferrand, Castaner, Griveaux et moi... D'ailleurs, il va finir par ne plus me supporter. Mais si tout le monde se prosterne devant lui, il finira par s'isoler, car par nature l'Élysée isole", s'était-il confié.

Gérard Collomb pointe la relation dangereuse du chef d'Etat avec le pouvoir et son langage "choc" qui divise: "Les provinciaux, et j'en suis, ont déjà une tendance naturelle à considérer que les Parisiens ont la grosse tête et les snobent, or des expressions comme la nouvelle grammaire de la politique ou la “start-up nation”, ils ne s'y reconnaissent pas..."

Fort critique envers Emmanuel Macron, les proches de Gérard Collomb ne comprennent, par ailleurs, pas son comportement: "Cela fait quelques temps qu'il tape comme un malade sur Emmanuel Macron. Je ne sais pas à quoi il joue mais il se fragilise", regrette un intime.

Le ministère de l'Intérieur a, quant à lui, indiqué ne pas avoir "l'habitude de commenter des propos rapportés, non tenus publiquement", a rapporté l'AFP. "Gérard Collomb n'a jamais cessé d'être loyal au Président, tout en faisant preuve avec lui en privé d'une franchise qui a toujours caractérisé leur relation", a ainsi relevé le ministère.