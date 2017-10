Nouveau bilan : au moins 276 personnes ont été tuées et 300 blessées dans l'attentat au camion piégé mené samedi dans le centre de Mogadiscio, la capitale somalienne, a-t-on appris dimanche de source policière.

Dimanche soir, le nombre de morts était déjà de 231 personnes : "Nous obtenons différents chiffres pour les victimes de la part des centres médicaux, mais nous avons confirmé pour l'instant 231 (morts), la plupart brûlés au point de ne pas être reconnaissables. Le bilan des morts peut être encore plus élevé, car il y a plus de 300 blessés, pour certains d'entre eux grièvement", a déclaré à l'AFP un responsable de la police, Ibrahim Mohamed.

"Il est très difficile d'avoir un chiffre précis parce que les corps des morts ont été emmenés vers différents centres médicaux, et certains d'entre eux ont été enlevés directement par leurs proches pour être enterrés", a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agissait du "pire attentat" ayant jamais frappé la Somalie.

"Ce que j'ai vu dans les hôpitaux que j'ai visités est indicible. On continue à retrouver des corps et je demande à chacun de venir aider. Les gens sont dans une situation difficile", a pour sa part déclaré le maire de Mogadiscio, Tabid Abdi Mohamed.

"Il n'y a pas de pire tragédie que quand quelqu'un vient voir le corps d'un proche décédé et ne peut pas le reconnaître", a-t-il souligné.

Cet attentat au camion piégé est survenu en milieu d'après-midi samedi sur le carrefour PK5, situé dans le district de Hodan, un quartier commercial très animé de la capitale avec ses magasins et ses hôtels.

Cet attentat n'a pas encore été revendiqué. Mais les islamistes somaliens shebab, affiliés à Al-Qaïda, lancent fréquemment des attaques et attentats-suicides dans Mogadiscio et ses environs.

Les shebab ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22.000 hommes de la force de l'Union africaine (Amisom).

Ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, souvent dans la capitale, et contre des bases militaires, somaliennes ou étrangères.

Paris, Londres et l'Union Africaine assurent la Somalie de leur soutien

Paris, Londres et l'Union africaine (UA) ont assuré dimanche la Somalie de leur soutien après le puissant attentat au camion piégé qui a causé la mort d'au moins 137 personnes samedi à Mogadiscio.

"Soutien avec la Somalie. Soutien à l'Union africaine contre les groupes terroristes islamistes. La France se tient à vos côtés", a écrit le président français Emmanuel Macron sur Twitter.

Boris Johnson, secrétaire au Foreign Office, condamne "fortement le lâche attentat de Mogadiscio" dans un communiqué. "Le Royaume Uni continuera à soutenir la Somalie dans sa lutte contre le terrorisme (...) Mes pensées vont aux familles de victimes, au gouvernement et aux Somaliens dans ces moments difficiles".

L'Union africaine condamne aussi l'attentat. Le président de sa commission, Moussa Faki Mahamat, "réaffirme l'engagement de l'Union africaine, notamment à travers sa mission militaire en Somalie (Amisom), à poursuivre son soutien au gouvernement et au peuple somaliens dans leurs efforts pour parvenir à une paix et une sécurité durables".

L'UA entretient en Somalie une force d'environ 22.000 hommes pour soutenir militairement le gouvernement central contre les islamistes shebab liés à Al-Qaïda.