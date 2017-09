Depuis mai dernier et sa première rencontre avec le juge anticorruption Sergio Moro, il n’a pas dévié de sa ligne de défense. Une fois encore, mercredi à Curitiba, lors d’une seconde audience dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, l’ancien président brésilien Luiz Inacio "Lula" da Silva, a, à plusieurs reprises, dénoncé un "procès injuste et illégitime" et mettant en doute l’impartialité du magistrat qui l’a interrogé pendant un peu plus de deux heures.

Pour l’ex-chef de l’Etat et son Parti des travailleurs (PT), il n’y a pas de doute : la "chasse aux sorcières" dont est victime Lula vise à l’empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles, fin 2018, pour lesquelles il est déjà candidat. "Il s’agit d’une large manœuvre pour le sortir du jeu", avait ainsi affirmé son ancien ministre Gilberto Carvalho, la veille de l’audience.

Lula accusé par un proche

...