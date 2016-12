L’ingérence du Kremlin dans le scrutin présidentiel ne paraît faire guère de doutes – tant la CIA que le FBI sont convaincus que les “hackers” étaient aux ordres du pouvoir russe. Dans ces conditions, il était difficilement imaginable que la Maison-Blanche reste sans réagir, même si Barack Obama ne doit recevoir que début janvier le rapport complet qu’il a demandé sur les ingérences de Moscou. Et même s’il sait que lui succédera un homme qui n’a pas du tout la même perception des relations russo-américaines.

L’éventail des sanctions n’était pas non plus des plus larges, sachant par ailleurs que Donald Trump pourra toujours défaire ce que son prédécesseur aura fait. Tout en évoquant d’hypothétiques actions secrètes (d’autant plus hypothétiques que, dans moins d’un mois, les décisions seront prises par quelqu’un d’autre…), Barack Obama a opté pour la bonne vieille méthode de la guerre froide : l’expulsion de diplomates.

Sans précédent depuis 2001

Le Président a, certes, fait fort puisqu’il a sommé trente-cinq agents russes de plier rapidement bagage. Jamais les Etats-Unis n’avaient renvoyé chez eux autant de diplomates russes depuis 2001, quand une cinquantaine d’entre eux avaient été déclarés indésirables pour avoir frayé avec Robert Hansseen, un responsable du FBI qui était en fait un agent double.

Moscou avait promis d’appliquer la loi du talion et, sans surprise, le ministère russe des Affaires étrangères se proposait vendredi matin d’expulser à son tour trente-cinq diplomates américains. Toutefois, selon une mise en scène qui, s’agissant du Kremlin, ne pouvait qu’être parfaitement réglée, Vladimir Poutine, magnanime, annonça quelques heures plus tard que son pays n’exercerait finalement pas de représailles, son gouvernement préférant attendre de voir quelle attitude la prochaine Administration américaine adoptera.

La réaction du président russe n’aurait pas pu être plus habile. Alors que l’une des plus proches conseillères de Donald Trump, Kellyanne Conway, accuse Barack Obama d’avoir seulement cherché à “coincer” son successeur, Vladimir Poutine campe les “Mr Nice Guy” et prépare au mieux le terrain pour la normalisation des relations que le candidat républicain a promis, pendant la campagne, de favoriser. En choisissant comme secrétaire d’Etat Rex Tillerson, le patron du géant pétrolier ExxonMobil qui entretient d’excellentes relations avec le Kremlin, Donald Trump avait, il est vrai, pris l’initiative des gestes de bonne volonté.

L'hostilité prévisible du Congrès

Il reste à voir, cependant, si le prochain Président pourra si facilement tourner la page du piratage informatique et, plus largement, ouvrir une ère nouvelle dans les rapports entre Moscou et Washington. La Russie n’a jamais eu la cote au Congrès et il n’est pas sûr qu’il s’y trouve une majorité pour suivre docilement Donald Trump dans son entreprise de réconciliation. S’il se confirme que le Kremlin a bel et bien joué un rôle, fût-il indirect et périphérique, dans le choix du président des Etats-Unis, l’hostilité à Vladimir Poutine devrait aisément transcender les clivages partisans pour prendre la forme d’une riposte impitoyable.

Les Républicains seront d’autant moins enclins à fermer les yeux qu’ils savent que les Russes ont très certainement piraté aussi leurs banques de données et n’attendent que le bon moment pour exploiter leurs trouvailles. Comme le rappelait la presse américaine à Donald Trump, pour l’exhorter à la fermeté, la victime, la prochaine fois, ce pourrait bien être lui.