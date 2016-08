"On peut être choqué par le burkini sans pour autant l'interdire"

International

Jean Baubérot, fondateur de la sociologie de la laïcité, prône une laïcité non stigmatisante.

Que vous inspire la polémique autour du burkini ? Bouffée laïcarde ou ultravigilance nécessaire ?

C’est bien le dilemme. Depuis les attentats de janvier 2015, il existe une menace djihadiste à laquelle est confrontée la très grande majorité des Français, musulmans compris. Alors, où met-on la frontière entre les amis et les ennemis de la République ? L’actuelle polémique autour du burkini conforte ma position en faveur d’une laïcité la plus inclusive possible, pour ne pas rendre attirants les ennemis de la République. Il faut se souvenir qu’après Nice et le meurtre du père Hamel, on a vu des femmes en foulard manifester contre les auteurs des attentats. Dans cette situation grave et incertaine que nous vivons, il existe un débat, vraiment sérieux, entre deux options : d’un côté, donner au plus grand nombre le sentiment qu’ils font partie de la collectivité ; de l’autre, sévir à la moindre occasion qui semble choquante. Mais alors Daech jouera de la victimisation, dira "on vous stigmatise, vous n’êtes pas inclus dans la communauté française". On peut être choqué, par le voile, par le burkini, et il peut et il doit y avoir débat, mais sans pour autant interdire. C’est le principe de la démocratie : tolérer la différence, accepter l’altérité.

Les arrêtés antiburkini étaient-ils précipités, ou disproportionnés ?

Ils majorent le problème. Je remarque, d’ailleurs, qu’on est passé de la lutte contre les femmes pas assez vêtues des années 60, à celle contre les femmes désormais trop vêtues… Quand mes sœurs ont commencé à porter des maillots de bain deux pièces, ma mère était contre, alors qu’elle ne se jugeait pas particulièrement étroite d’esprit ! Il y a en France une société qui accorde beaucoup trop d’importance au paraître. Que les musulmans aient une réflexion à faire sur le rapport hommes-femmes, je suis d’accord, comme les autres d’ailleurs, et qu’il faille un féminisme musulman, d’accord aussi. Mais laissons-les débattre ensemble, évoluer, c’est au sein d’elles-mêmes que les communautés religieuses doivent décider de leurs manières de s’habiller. Interdire peut au contraire empêcher l’évolution. La laïcité consiste à mettre la religion dans le droit commun, or on a le droit d’aller à la plage habillé des pieds à la tête. Plus largement, ce genre de polémique masque des problèmes de non-reconnaissance sociale, économique mais aussi culturelle. On voudrait en faire une opposition entre laïcité dure et laïcité molle mais, à mes yeux, il s’agit juste de mesures stratégiquement contre-productives.

Cette polémique a été précédée d’une autre, en mars, autour de la "mode pudique", qui ne pose pas de problème dans d’autres pays occidentaux. Pourquoi ?

Les pays anglo-saxons ont une culture de la diversité, cultuelle et culturelle, plus forte. Voltaire a écrit : "Un Anglais, comme homme libre, va au ciel par le chemin qui lui plaît". En France, une mentalité "catholique et français toujours" perdure, une mentalité de l’unité. On parle encore de "la France une et indivisible" alors que, depuis la Constitution de 1946, "une" a été enlevé au profit de "indivisible, laïque, démocratique et sociale". Or, culturellement, on a l’impression que ça n’a jamais été intégré, et "démocratique et sociale", on l’entend peu. C’est une conception de l’unité assez uniforme qui prédomine, peu inclusive de la diversité. Résultat, on ne sait plus séparer ce qui peut être dangereux de ce qui peut choquer mais peut être accepté par la démocratie. On ne met pas la frontière au bon endroit.