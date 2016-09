ONU : plus de solidarité et d’humanité envers les migrants

International

Par une singulière ironie, c’est au moment où New York est de nouveau confrontée à un acte de terreur que l’Organisation des Nations unies, réunie en Assemblée générale à quelques kilomètres du lieu de l’attentat, consacre ce lundi un Sommet aux réfugiés et aux migrants, victimes de la violence dans des proportions sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Représentée par son Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo, la Belgique jouira d’une réelle visibilité lors de ce sommet parce que notre pays est au petit nombre de ceux qui font plus que leur juste part pour secourir et accueillir les réfugiés. Avec 170 millions d’euros cette année, notre aide humanitaire n’a jamais été aussi élevée. Dans ce budget, plus de 90 millions d’euros sont affectés aux réfugiés, pour répondre à leurs besoins les plus pressants (alimentation, santé…), mais aussi pour offrir un enseignement dans les camps.

"L’objectif du Sommet est de créer une dynamique pour améliorer le sort des migrants et des réfugiés partout dans le monde", explique Alexander De Croo. "Le but est de parvenir à plus de solidarité internationale. A terme, la migration devra devenir un choix, et non une nécessité."