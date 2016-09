Ordre de passage, durée et thèmes connus: le débat de la primaire des Républicains approche...

International





Et l'un des moments attendus de cette primaire est évidemment le grand débat qu'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy (les deux favoris), Jean-François Coppé, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Hervé Mariton et Jean-Frédéric Poisson (les poursuivants) vont se livrer le 13 octobre prochain avec le plateau de TF1 comme arène de combat, lors d'une rencontre organisée par la chaîne privée, RTL et Le Figaro. Ce premier round sera animé conjointement par Gilles Bouleau ( TF1), Elizabeth Martichoux ( RTL) et Alexis Brézet (directeur des rédactions du Figaro).





Chômage et sécurité comme piliers

A quelques semaines de ce premier affrontement entre aspirants candidats à la présidence, Le Parisien évente quelques indiscrétions concernant le déroulé des événements. On apprend par exemple que certains ont refusé de voir apparaître à l'écran une sorte de "carte d'identité" les présentant brièvement, de leur mandat en cours à leur mandat le plus important... ainsi que leur âge.





Au-delà de cette coquetterie, Le Parisien explique qu'il n'y aura pas de question des téléspectateurs à l'issue des échanges et que les pupitres ne seront pas transparents. Difficile (mais pas impossible...) donc de savoir qui disposera de notes durant le débat. Enfin, les candidats ne seront pas filmés à quelques minutes de leur arrivée sur place (une webcam avait été prévue dans les voitures les accompagnant jusqu'au siège de TF1).





Le quotidien français ajoute que les deux grands sujets abordés seront (sans grande surprise) le chômage et la sécurité. C'est Jean-François Copé qui entamera les "hostilités", qui seront conclues par une intervention d'Alain Juppé, comme en a décidé le tirage au sort. Des échanges qui auront lieu devant un public de 130 personnes et qui ne dépasseront pas 2 heures 20. Chacun des candidats devra se montrer concis. En effet, personne ne pourra parler plus d'une minute d'affilée.





Au total, les huit partiipants se rencontreront trois fois avant le premier tour du 20 novembre. Une deuxième salve aura lieu le 3 novembre et sera diffusée sur BFMTV et i>Télé. Enfin, l'ultime rendez-vous se déroulera le 17 novembre sur le plateau de France Télévisions, avec Europe 1 comme co-organisateur.

