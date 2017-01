Le ministre américain de la Défense James Mattis a affirmé lundi lors d'un appel avec son homologue britannique Michael Fallon que l'engagement des Etats-Unis envers l'Otan était "inébranlable", a rapporté le porte-parole du Pentagone dans un communiqué.

"Le ministre Mattis a insisté sur le fait que les Etats-Unis et le Royaume-Uni jouiront toujours d'une relation exceptionnellement proche, visible dans nos liens en matière de défense qui sont le socle de la sûreté américaine", a indiqué Jeff Davis.

"Il a aussi insisté sur l'engagement inébranlable des Etats-Unis envers l'Otan", a-t-il poursuivi. La Première ministre britannique Theresa May sera vendredi le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouveau président américain Donald Trump, exactement une semaine après l'investiture de ce dernier. Pendant sa campagne électorale, le président républicain a estimé que l'Alliance atlantique était "obsolète". Dans un entretien au Financial Times publié vendredi,

Mme May s'était déclarée confiante en l'avenir des relations entre Londres et Washington et s'était dite convaincue que M. Trump reconnaitrait "l'importance" de l'Otan. Les deux ministres de la Défense se sont également engagés à travailler ensemble dans les prochains mois, en s'accordant "sur le maintien de l'objectif d'éliminer (le groupe djihadiste Etat islamique) EI", a indiqué le porte-parole du Pentagone.