Depuis des siècles, les Yézidis sont à la recherche de leur "Livre noir", un livre sacré qui raconte la création de l’univers et de l’homme. Il a disparu et seuls existent des versions raccourcies et controversées probablement écrites à la fin du dix-neuvième siècle quand les voyageurs occidentaux, des missionnaires et des chercheurs commencèrent à s’intéresser à la religion yézidie.

