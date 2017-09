Environ 2.000 Belges sont enregistrés dans la région actuellement touchée par le violent ouragan Irma, bien qu'il soit difficile d'avoir une idée précise de la présence belge sur place, a indiqué jeudi après-midi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders.

"Pour les Belges qui sont en voyage sur place, les tour-opérateurs ont déjà pris des initiatives de les déplacer vers d'autres hôtels", a précisé le ministre. Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères avait aussi déconseillé aux Belges de se rendre dans les zones touchées par cet ouragan, dans les Caraïbes.

"Pour l'instant, nous n'avons pas d'indications alarmantes sur quelque concitoyen que ce soit, mais c'est évidemment beaucoup trop tôt pour avoir une idée précise", a poursuivi Didier Reynders.

1,2 million de personnes déjà affectées, menace sur des millions d'autres

Quelque 1,2 million de personnes ont d'ores et déjà été affectées par l'ouragan Irma, un nombre qui pourrait grimper à 26 millions, a annoncé jeudi la Croix-Rouge, faisant état d'un bilan de dix morts.

"Nos pires craintes concernent Barbuda et d'autres endroits" dévastés par l'ouragan qui a transformé les îles caribéennes de Barbuda et Saint-Martin en champs de ruines, a déclaré Walter Cotte, directeur pour les Amérique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L'ouragan "pourrait avoir déjà affecté un nombre estimé à 1,2 million de personnes et constitue une menace sérieuse pour des millions d'autres", a souligné la fédération.

En République Dominicaine, à Haïti et à Cuba, un "nombre estimé à 26 millions de personnes pourraient être exposées à des vents destructeurs et des pluies torrentielles", s'est alarmée l'organisation basée à Genève.

"Au moins dix personnes sont considérées comme ayant été tuées" par l'ouragan au cours des dernières 36 heures, a ajouté le communiqué.

Une première aide d'urgence de 600.000 francs suisses (631.000 dollars, 525.000 euros) a été dégagée pour participer aux efforts destinés à préserver la population en prévision de l'arrivée de l'ouragan en République Dominicaine et à Haïti, menacés par la tempête, selon la Croix-Rouge.

Trump exprime sa "vive inquiétude"

Le président américain Donald Trump a exprimé jeudi sa "vive inquiétude" à l'approche de l'ouragan Irma, d'une intensité inédite, qui a déjà causé de graves dégâts dans les Caraïbes et fait une dizaine de morts.

"Nous somme très inquiets, nous travaillons très dur", a-t-il déclaré dans le Bureau ovale à Washington.

"La Floride est aussi bien préparée que possible, maintenant il reste juste à savoir ce qui va se passer", a ajouté le président alors qu'Irma doit frapper cet Etat du sud-est des Etats-Unis ce week-end.

"Nous pensons être aussi bien préparés que possible", a martelé Donald Trump. "Nous sommes solidaires des habitants de la Floride", a encore déclaré le président, moins d'une semaine après s'être rendu au Texas dans les régions dévastées par l'ouragan Harvey.

Quelque 1,2 million de personnes ont déjà été affectées par Irma dans les Caraïbes, un nombre qui pourrait grimper à 26 millions, a annoncé jeudi la Croix-Rouge, faisant état d'un bilan de dix morts.

L'ouragan a fait quatre morts dans la partie française de l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin, selon un bilan revu à la baisse par la France.

L'ouragan de catégorie 5, soit le maximum sur l'échelle permettant de mesurer l'intensité des ouragans, se dirige désormais vers la République Dominicaine et Haïti. Il est attendu vendredi soir à Cuba puis devrait remonter ensuite vers la Floride.

Évacuation obligatoire des zones côtières en Géorgie

Le gouverneur de Géorgie a ordonné jeudi l'évacuation obligatoire des zones côtières de cet Etat du sud-est des Etats-Unis, à partir de samedi à l'approche du puissant ouragan Irma qui a déjà dévasté plusieurs îles des Caraïbes.

Tout le comté de Chatham, soit près de 300.000 habitants dont la plupart vivent dans la ville touristique de Savannah, ainsi que le reste de la zone côtière seront sous le coup de cet ordre obligatoire d'évacuer à partir de samedi pour faire face aux possibles marées de tempête, gonflées par l'ouragan, a indiqué le gouverneur, Nathan Deal, annonçant en même temps qu'il mobilisait 5.000 membres de la garde nationale.

En Floride, plus de 200.000 personnes ont déjà été appelées à évacuer.

Le président américain Donald Trump a exprimé jeudi sa "vive inquiétude" à l'approche de l'ouragan Irma, d'une intensité inédite, qui a déjà causé de graves dégâts dans les Caraïbes et fait cinq morts, selon le bilan provisoire des gouvernements concernés. La Croix-Rouge a de son côté recensé dix morts ainsi que 1,2 millions de personnes affectées.

L'ouragan de catégorie 5, soit le maximum sur l'échelle permettant de mesurer l'intensité des ouragans, se dirige désormais vers la République Dominicaine et Haïti. Il est attendu vendredi soir à Cuba et devrait remonter ensuite vers la côte sud-est des Etats-Unis, frappant d'abord la Floride puis la Géorgie et la Caroline du Sud, selon les prévisions du centre américain des ouragans.

Saint Barth et Saint Martin sans eau potable

Plus aucune production d'eau potable n'est possible sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de l'ouragan Irma, et un retour à la normale pourrait prendre "plusieurs mois", a indiqué jeudi Veolia, en charge de la production d'eau potable sur les deux îles.

La production de l'eau potable est assurée par Veolia via trois usines de dessalement d'eau de mer - une à Saint-Martin et deux à Saint-Barthélemy - qui ont été "particulièrement touchées" et qui nécessiteront "sans doute plusieurs mois" de travaux avant de redémarrer, a expliqué Veolia dans un communiqué.

"Tous les automates et commandes électriques seraient noyés. Les dégâts sont considérables et en cours d'évaluation", détaille le groupe.

Outre la réparation des usines, seules sources d'eau potable sur les deux îles, il faudra aussi un rétablissemenent de l'électricité, également totalement coupée sur les deux îles, pour les remettre en service.

En attendant, Veolia réfléchit à la mise en place de "solutions provisoires", comme l'acheminement d'unités de dessalement mobiles qui permettent de produire quelques dizaines de m3 d'eau par jour, a expliqué un porte-parole du groupe à l'AFP.

Veolia dispose de ces équipements en France, en Allemagne et en Espagne.

Ils ne pourront pas, loin s'en faut, compenser les capacités des sites endommagés, qui permettaient de produire 5.000 m3 par jour (5 millions de litres) à Saint-Martin et 2.000 m3 à Saint-Barthélemy.

De l'eau potable pourrait aussi être apportée par voie maritime.

Par ailleurs, sur Saint-Barthélemy, la station de traitement des eaux usées, gérée par Saur, est "détruite à 80%", selon les informations qu'a pu rassembler Saur auprès de ses équipes sur place.

En ce qui concerne les réseaux d'eau de distribution et d'assainissement sur cette île, le diagnostic de la situation n'est pas encore établi, mais étant enterrés, ils pourraient avoir moins souffert de l'ouragan, indique Saur.

En prévision de l'évènement, le groupe avait stocké du matériel et mobilisé ses équipes présentes à La Guadeloupe et la Martinique, qui sont prêtes à intervenir dès que possible.

Niveau d'alerte relevé à Cuba, près de 10.000 touristes évacués

En prévision de l'arrivée de l'ouragan Irma, la défense civile cubaine a relevé jeudi le niveau d'alerte dans sept provinces du centre et de l'est du pays, où près de 10.000 touristes étrangers ont déjà été placés en lieu-sûr.

L'Etat-major de la Défense civile, toujours très réactif face aux intempéries, a déclaré la "phase d'alarme" dans les provinces orientales de Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguin, Las Tunas, et centrales de Camagüey et Ciego de Avila.

La "phase d'alarme" prévoit notamment l'interdiction totale de la circulation et la coupure préventive des réseaux électriques. Les agences de l'Etat ont notamment reçu pour instruction d'"augmenter les mesures de sécurité pour limiter les mouvements de personnes et de véhicules et d'autres activités pouvant mettre des vies en danger".

Par ailleurs, la "phase d'alerte" a été maintenue à Villa Clara (centre) et élargie aux provinces voisines de Sancti Spiritus, Cienfuegos et Matanzas.

La région de La Havane et ses plus de deux millions d'habitants, qui pourrait être épargnée par les rafales les plus violentes, a pour l'heure été maintenue "en phase informative".

Dans les zones touristiques les plus menacées, notamment les "Cayos" ("îlots", ndlr) de la partie nord, nord-est du pays, plusieurs milliers de touristes étrangers ont été évacués, a annoncé le ministère du Tourisme.

A Cayo Coco, Cayo Guillermo et Cayo Santa Maria, célèbres pour leurs plages de sable blanc, plus de 6.000 vacanciers ont été déplacés vers la station balnéaire de Varadero et La Havane, a priori situées hors de la zone de danger.

Dans la province de Camagüey, également riche en installations hôtelières, plus de 2.400 touristes ont également été évacués vers l'intérieur de l'île.

Ces "touristes, dont 60% de Canadiens (...) sont totalement à l'abri, ils ont été placés dans des installations préparées" pour les recevoir, a déclaré aux médias d'Etat le ministre du Tourisme Manuel Marrero, précisant que "les accès aux zones touristiques les plus vulnérables avaient été fermés".

Ces jours derniers, plusieurs tour-opérateurs canadiens ont également rapatrié dans leur pays une partie de leurs clients, a précisé le ministère.

L'ouragan de catégorie 5, soit le maximum sur l'échelle permettant de mesurer l'intensité des ouragans, se dirigeait jeudi vers la République Dominicaine et Haïti, et est attendu vendredi soir à Cuba.

L'oeil de l'ouragan destructeur ne devrait toutefois pas toucher la plus grande île des Caraïbes, selon les prévisions du Centre national américain des ouragans (NHC).