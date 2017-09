Deux familles belges se trouvant dans la zone touchée par le violent ouragan Irma ont demandé à être rapatriées. La Belgique travaille pour ce faire avec la France et les Pays-Bas, a indiqué vendredi matin le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders en marge d'une réunion informelle avec ses homologues européens à Tallinn (Estonie).

"On n'a toujours pas de situation alarmante, de cas de personnes qui manqueraient à l'appel, mais on a deux familles, pour l'instant, qui nous ont demandé s'il était possible de prévoir un rapatriement", a expliqué le ministre. Une des familles se trouve à Saint-Barthélemy, l'autre à Sint-Maarten.

Les Affaires étrangères vont donc travailler avec la France et les Pays-Bas, qui gèrent ces îles, pour effectuer ce rapatriement. Des avions devraient bientôt partir de Paris et La Haye en direction des zones sinistrées.

Aucune demande officielle d'aide n'a par ailleurs été adressée pour l'instant à la Belgique, bien qu'un membre de l'équipe d'intervention d'urgence B-FAST ait été sélectionné pour intégrer les équipes de l'ONU basées en Haïti. Les différents départements concernés vont cependant faire l'évaluation des moyens qui pourraient être mobilisés au cas où une telle demande leur parviendrait.