Sept Belges se trouvent toujours dans les régions touchées par l'ouragan Irma et attendent d'être évacués, a indiqué jeudi Didier Vanderhasselt, porte-parole des Affaires étrangères. Six personnes sont à Saint-Martin (une dans la partie Néerlandaise et les cinq autres sur le territoire français) tandis que le dernier Belge se trouve dans les Iles Vierges américaines.

Ils ne sont pas en danger mais n'ont pas pu quitter ces régions principalement pour des raisons organisationnelles, précise Didier Vanderhasselt. "Il est parfois difficile d'atteindre certains endroits à une heure précise car les conditions logistiques ne sont pas optimales. Des milliers de personnes sont concernées et tout le monde ne peut pas être aidé immédiatement."

Les Affaires étrangères indiquent que plusieurs dizaines de Belges ont été évacués, sans toutefois pouvoir en préciser le nombre exact. "Certains ont pu partir par leurs propres moyens", ajoute le porte-parole.