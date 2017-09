"Le Porto Rico et le San Juan que nous connaissions hier n’existent plus. Nous allons devoir reconstruire, réinventer, et être résilients. Nous devons aller de l’avant. Je crains simplement que nous ne puissions pas atteindre à temps tous ceux qui ont besoin de nous." Il y a une semaine, la détresse de la maire de San Juan (Porto Rico) en pleurs en direct sur NBC, faisait le tour du monde. L'ouragan Maria venait de dévaster l’île caribéenne.

Le pays s'est déclaré en faillite et le président Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Aujourd'hui, les 3,4 millions d'habitants sont quasiment entièrement privés d'électricité, d'eau et en manque criant de vivres.

Comme c'est le cas après chaque catastrophe, l'aide s'est donc organisée et la plupart des produits arrive par bateau. Malheureusement, un texte de loi datant de 1920 complique les opérations.

C'est quoi le Jones Act ?

Ce texte adopté par le Congrès après la Première guerre mondiale exige que les bateaux qui livrent des biens d'un port américain à un autre port américain soient fabriqué aux Etats-Unis et soient la propriété d'un Américain.

Un acte qui avait pour but de promouvoir l'industrie nautique locale mais qui a pour conséquence, selon John McCain, que "la nourriture, l'eau potable et autres vivres coûtent deux fois plus cher" aux Portoricains "alors qu'ils luttent pour se remettre de ce désastre".

Le sénateur américain a écrit une lettre pour demander à Elaine Duke, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, de lever cet acte comme cela avait été fait pour aider le Texas et la Floride après les ouragans Harvey et Irma.

La pression de l'industrie maritime

Le président Trump s'est exprimé sur le sujet et n'a pas souhaité, pour le moment, faire de même à Porto Rico expliquant que l'industrie maritime y était opposée. "Nous avons beaucoup d'affréteurs et de gens qui travaillent dans l'industrie maritime qui ne souhaitent pas que le Jones Act soit levé", a-t-il affirmé.

Une décision qui donne des arguments aux voix qui se sont élevées pour le critiquer depuis la survenance de la catastrophe. Il a été notamment accusé de considérer les 3,4 millions d'habitants de l'île comme des citoyens de seconde zone.

Certains observateurs ont d'ores et déjà comparé sa gestion de la crise portoricaine à celle de Georges Bush après Katrina. Il aura le temps d'y repenser puisque le président américain a annoncé qu'il allait se rendre la semaine prochaine sur l'île.