Ouzbékistan: Le président autoritaire Islam Karimov est décédé, Poutine déplore "une perte immense"

International

Le président Islam Karimov, à la tête de l'Ouzbékistan depuis plus d'un quart de siècle, est mort vendredi des suites d'une hémorragie cérébrale, a annoncé dans la soirée la télévision publique ouzbèke.

"Chers compatriotes, c'est avec un immense chagrin dans nos coeurs que nous vous annonçons la mort de notre cher président", a déclaré le présentateur.

"Islam Abdouganievitch (Karimov) est décédé le 2 septembre 2016 (vendredi) à Tachkent des suites d'une hémorragie cérébrale", a-t-il ajouté.

"Il nous a quitté... Je cherche les mots, je ne peux pas y croire", a pour sa part écrit sur Instagram sa fille cadette Lola Karimova-Tilliaïeva.

Islam Karimov, 78 ans, sera enterré samedi dans sa ville natale de Samarcande, dans le sud-est de l'Ouzbékistan, selon la télévision publique.

Le Premier ministre Chavkat Mirzioïev dirige la commission chargée d'organiser les funérailles, une indication sur le rôle important qu'il pourrait jouer dans l'Ouzbékistan d'après Karimov.

Les autorités ouzbèkes avaient annoncé vendredi matin qu'Islam Karimov se trouvait "dans un état critique" après avoir été hospitalisé au cours du week-end.

La Turquie, proche alliée de l'Ouzbékistan, n'avait alors pas tardé à annoncer sa mort et à présenter ses condoléances, suivi des dirigeants de la Géorgie et de l'Iran.

Né le 30 janvier 1938, le président ouzbek a grandi dans un orphelinat avant de gravir tous les échelons de l'appareil du Parti communiste à l'époque de l'URSS jusqu'à prendre la tête de la république soviétique d'Ouzbékistan. A l'indépendance, en 1991, il se maintient au pouvoir et s'emploie aussitôt à éliminer tous ses opposants.

De nombreuses ONG accusent M. Karimov, qui avait été réélu en 2015, d'avoir régulièrement truqué les élections, arrêté arbitrairement des centaines d'opposants et soutenu le recours à la torture dans les prisons.

Malgré des rumeurs persistantes sur la fragilité de son état de santé, Islam Karimov n'a désigné aucun successeur dans ce pays qui est l'un des principaux exportateurs mondiaux de coton et frontalier de l'Afghanistan.

Les prétendants les plus crédibles à la succession d'Islam Karimov sont son Premier ministre Chavkat Mirzioïev et le vice-Premier ministre Roustam Azimov, qui sont considérés comme rivaux.

Poutine déplore "une perte immense" et salue "un vrai leader"

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié vendredi de "perte immense" la mort du président ouzbek Islam Karimov, saluant la mémoire d'un "homme d'Etat de la plus grande autorité et un vrai leader".

"Sa mort constitue une perte immense pour le peuple d'Ouzbékistan ainsi que pour la Communauté des Etats indépendants (regroupant des ex-républiques soviétiques, ndlr) et les pays partenaires de l'Organisation de coopération de Shanghai", a déclaré M. Poutine dans un télégramme de condoléances publié par le Kremlin. Islam Karimov "était un homme d'Etat de la plus grande autorité et un vrai leader pour son pays", a-t-il ajouté.













Islam Karimov, autoritaire dirigeant de l'Ouzbékistan depuis 1989

Le président Islam Karimov, mort vendredi à 78 ans des suites d'une hémorragie cérébrale, était accusé de longue date par les Occidentaux d'avoir muselé l'opposition et d'avoir placé son "clan" à tous les échelons en plus de vingt-cinq ans d'un pouvoir sans partage.

Il faisait partie des responsables arrivés au pouvoir où moment ou l'Union soviétique agonisait. A l'instar de Noursoultan Nazarbaïev au Kazakhstan ou d'Emomali Rakhmon au Tadjikistan, il dirigeait par ailleurs un pays d'Asie centrale qui a gardé des liens privilégiés avec le grand frère russe, a assisté aux premières loges à l'émergence économique du géant chinois et s'inquiète désormais de l'islam radical.

Ses détracteurs, notamment les opposants ouzbeks qui ont trouvé refuge à l'étranger et les organisations de défense des droits de l'Homme, le décrivent comme un satrape autoritaire. Ses partisans mettent au contraire en avant son rôle de rempart contre la montée des radicaux islamistes et la relative stabilité économique dans le pays le plus peuplé d'Asie centrale avec 30 millions d'habitants.

Dirigeant de la république socialiste soviétique d'Ouzbékistan dès 1989, réélu à trois reprises depuis l'indépendance deux ans plus tard, Islam Karimov n'a pas de successeur désigné, ce qui laisse augurer de lendemains difficiles dans un pays sans tradition d'alternance démocratique.

M. Karimov a toujours fait valoir que son contrôle quasi total des instances du pouvoir était vital pour la sécurité et la modernisation du pays. Ses critiques et les ONG internationales dénoncent à l'inverse un règne brutal et l'étouffement de toute forme d'opposition.

Né le 30 janvier 1938 à Samarcande, joyau de l'Asie centrale au coeur de la Route de la Soie, il a grandi dans un orphelinat avant de poursuivre des études de mécanique puis d'économie.

Il a gravi tous les échelons de l'appareil du parti communiste à l'époque soviétique jusqu'à prendre la tête de la république soviétique. A l'indépendance, en 1991, il parvient à se maintenir au pouvoir et s'emploie aussitôt à éliminer tous ses opposants.

Si ses partisans affirment qu'il a conduit sans trop de heurts la transition vers l'économie de marché après la chute de l'URSS, ses détracteurs lui reprochent en revanche d'avoir laissé une élite corrompue s'emparer de tous les leviers du pouvoir.

La fille aînée en disgrâce

Réélu en mars 2015 à la tête de son pays avec plus de 90% des voix, il a dû s'employer à juguler des luttes internes au sein de sa famille : sa fille aînée Goulnara Karimova a fini par tomber en disgrâce après avoir longtemps été considérée comme son possible successeur.

Cette femme de 44 ans, qui aimait mettre en avant son amitié avec l'acteur français Gérard Depardieu et le chanteur britannique Sting, a franchi une ligne rouge en comparant son père à Staline, puis en accusant sa soeur cadette et sa mère de sorcellerie avant de s'en prendre sur Twitter au puissant chef de la Sécurité ouzbèke.

Accusée de corruption elle serait aujourd'hui assignée à résidence. Ancienne ambassadrice de son pays aux Nations unies, elle est aussi recherchée par la justice de plusieurs pays européens, notamment pour le détournement supposé de 300 millions de dollars au détriment de la compagnie suédoise TeliaSonera, une entreprise de télécommunications très présente en Asie centrale.

Sa cadette, Lola Karimova-Tilliaïeva, est ambassadrice de l'Ouzbékistan à l'Unesco à Paris. Elle a affirmé en 2013 que cela faisait 12 ans qu'elle n'avait pas parlé à Goulnara.

Lutte pour la succession

Selon les organisations de défense des droits de l'Homme, la présidence d'Islam Karimov a été ponctué d'élections truquées et d'arrestations arbitraires. L'ONU a régulièrement critiqué l'usage de la torture, très répandue dans les prisons ouzbèkes.

En 2005, le président n'avait pas hésité à faire ouvrir le feu sur des milliers de manifestants à Andijan (est). Selon une évaluation de l'OSCE, 300 à 500 personnes avaient été tuées ce jour-là.

Mis alors au ban de la communauté internationale, Islam Karimov avait entamé une lente réconciliation avec les capitales occidentales, louvoyant entre Washington et Moscou.