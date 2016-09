Parfum de guerre civile à Kinshasa

International

Ce mardi, après une première journée de violence qui a coïncidé avec la date du 19 septembre à laquelle devait être convoquée l'élection présidentielle, la capitale kinoise s'est réveillée baignée par l'odeur acre des incendies. C'est d'abord les bureaux du Fonus, le parti de Joseph Olenghankoy, le parte-parole de la Dynamique de l'opposition, qui sont partis en fumée.

Lundi, déjà, ce parti avait payé un lourd tribut à la répression policière. Trois corps sans vie ont en effet été relevés dans ces mêmes bureaux après le passage des forces de l'ordre. Ce mardi, vers 4 h du matin, une explosion suivie d'un incendie a fait voler en éclat le bâtiment. Il ne reste plus rien des locaux où se réunissaient généralement tous les ténors de la Dynamique. Presque simultanément, ce sont les bureaux de l'UDPS, le parti d'Etienne Thisekedi qui se sont embrasés. Deux corps calcinés ont été retrouvés dans les murs de ce bâtiment situé à quelques centaines de mètres à peine du domicile privé d'Etienne Thisekedi. Deux autres personnes ont été grièvement blessées dans cet incendie.

Une fin de nuit agitée qui n'allait être que le préambule d'une nouvelle journée d'extrême violence. Dès le petit matin, les quartiers populaires de Kinshasa (Lemba, Matete, Ndjili, Limete, Kintambo,…) ont signifié qu'ils n'entendaient pas "céder face à la menace du pouvoir", comme le disait un jeune manifestant de Limete. "Kabila a déjà tout voler au Congo, maintenant, il veut aussi voler la démocratie. C'est trop", nous expliquait-il. Les heurts avec la police mais aussi avec la garde républicaine et l'armée ont été signalés dans tous ces quartiers. "Plusieurs morts sont à déplorer", nous raconte un quadragénaire qui vit à proximité de l'université de Kinshasa, autre lieu habituel de la contestation. "Les jeunes ont commencé à se rassembler vers 9 heures. La police était présente. Ensuite, ce sont des hommes de la garde républicaine qui sont arrivés. On a entendu des tirs. J'ai vu deux corps ensanglantés, je pense qu'il doit y en avoir d'autres."





Le bras de fer entre les forces de l'ordre et la population de Kinshasa ne fait que s'intensifier. Des pillages sont parfois annoncés mais de "manière sélective", comme le dit un membre de l'opposition. "Les manifestants ne sont pas des pillards. Ce sont des jeunes qui veulent en finir avec Kabila. Les maisons et les magasins qui sont pillés sont ceux qui appartiennent à des membres de la majorité".

Sur le coup de 13h le camp de la police de Luka est tombé entre les mains des manifestants. De nombreux commissariats ont été incendiés un peu partout dans la capitale et de nombreuses armes sont désormais entre les mains de la population.

Pendant ce temps, le président Kabila, atteint par la limite constitutionnelle des deux mandats consécutifs, se trouve au sommet des Nations Unies de New York et n'a pas adressé le moindre mot en direction de son pays. Un silence et des violences qui choquent de nombreuses chanceleries et qui pourraient valoir une série de sanctions internationales contre le chef de l'Etat et ses proches.