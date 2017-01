Le président du Parti populaire européen (PPE) n’a pas caché ce mardi sa colère à l’égard du groupe des socialistes et démocrates (S&D) et de l’Alliance des libéraux et démocrates européens (ALDE) qui s’entêtent à briguer le perchoir. L’Allemand a rendu public l’accord qui prévoit une alternance à la tête de l’institution - et implique donc qu’un PPE prenne la relève après le social-démocrate Martin Schulz - signé par ces trois groupes au début de la législature, en juillet 2014. "Si les signatures de certaines personnes de haut rang comme celle du [leader de l’ALDE] Guy Verhofstadt ne valent plus rien, où va l’Europe ?", s’est interrogé M. Weber. L’eurodéputé allemand a répondu lui-même à sa question en déclarant que l’Union européenne s’apprêtait à tomber dans les mains des eurosceptiques. "L’idée de conclure cet accord était de faire un partenariat contre les anti-européens. On voyait que sans la collaboration des forces pro-européennes, les forces radicales allaient exercer leur influence. […] Si elles y arrivent, tant pis. Ce sera de la faute de ceux qui ne respectent pas l’accord !", a pesté M. Weber.

Qui a pointé les contacts entre le S&D et la GUE, groupe d’extrême gauche, tout comme le flirt avorté de Guy Verhofstadt avec les eurosceptiques italiens du Mouvement 5 étoiles. M. Weber a même présenté le PPE comme le seul groupe à s’interdire tout contact avec des forces "radicales" - même si les conservateurs sont gênés aux entournures par la présence du Fidesz du Premier ministre hongrois Orban, aux tendances xénophobes et populistes, dans leur équipe.

Les arguments exposés visent en tout cas à faire du candidat du PPE, l’Italien Antonio Tajani, le choix idéal. "Nous avons un candidat à 100 % pro-européen et à la personnalité affirmée. Et il est méditerranéen. Cela permettra de lutter contre l’europhobie dans cette région. […] Il essaye de tirer le meilleur parti pour l’Europe de la situation politique difficile en Italie", a indiqué M. Weber.

"Monopole de la droite"

Une qualité dont pourrait également se prévaloir Gianni Pittella, candidat du S&D pour la présidence du Parlement. Accord ou pas, l’Italien ne démord pas et refuse d’assister à un "monopole de la droite pour contrôler les institutions de l’UE". En effet, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, respectivement présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, sont tous deux issus des rangs du PPE. Pour le S&D, peu importe donc si le pacte signé en 2014 ne mentionne aucun lien avec les autres institutions européennes - comme l’a souligné M.Weber - "les conditions ont changé", insiste M. Pittella. "Je comprends que le PPE veuille obtenir le mandat de président se basant sur l’accord de 2014. Mais un déséquilibre politique où les trois institutions sont pilotées par un groupe qui n’est pas majoritaire n’est pas un bon signal de la pluralité que représentent les citoyens européens", persiste-t-on du côté des socialistes belges.

Même son de cloche du côté des libéraux, qui s’estiment être les mieux placés pour veiller aux intérêts des Européens. "En ces temps incertains et turbulents, où l’Europe est menacée par les nationalistes et les populistes, nous avons besoin de visionnaires, de médiateurs et de personnes à la recherche de compromis", avait déclaré Guy Verhofstadt en présentant officiellement sa candidature à la présidence du Parlement - avant de tenter un rapprochement avec les populistes du MS5.

Aucun groupe ne bénéficiant d’une majorité au sein de l’hémicycle, le jeu des alliances déterminera lequel des huits candidats remportera la course à la présidence le 17 janvier. En attendant, le Parlement européen sombre dans des querelles de politique politicienne.