International En France, un incendie a éclaté samedi dans une maison située dans le petit village (1.000 habitants) d'Estrée-Blanche, à proximité de Béthunes, dans le Pas-de-Calais. Le bilan s'est alourdi dimanche matin, apprend-on de source policière.

On restait sans nouvelle des deux enfants du couple, âgés de 18 et 22 ans. Ils ont été retrouvés sans vie dans l'habitation. Deux jeunes pompiers volontaires, âgés de 19 et 32 ans, ont également été retrouvés. Ils tentaient visiblement de maitriser l'incendie. Un troisième pompier, ainsi que la mère, sont gravement blessés. Ils ont été transportés au service des grands brûlés de Lille.

Le père est légèrement blessé.

"Une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort, pour déterminer comment sont décédées ces personnes", a indiqué le parquet de Béthune.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, a "fait part de son immense tristesse", dans un communiqué. "Ce nouveau drame vient tragiquement rappeler le dévouement sans faille dont font preuves nos forces de secours qui côtoient le risque au quotidien."