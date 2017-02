La justice française a annoncé jeudi qu'elle allait poursuivre son enquête sur le candidat de droite à la présidentielle, François Fillon, soupçonné d'emplois fictifs au bénéfice de son épouse. "Les investigations vont se poursuivre", a indiqué dans un communiqué le parquet national financier (PNF), en charge du dossier.

"Les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager, en l'état, un classement sans suite de la procédure", explique-t-il.

Le rapport de police concernant l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon, l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle des 23 avril et 7 mai, a été remis mercredi au parquet.

Celui-ci avait ouvert une enquête préliminaire, le 25 janvier, dans la foulée des révélations du "Canard enchaîné", pour détournements de fonds publics et abus de biens sociaux, à la suite de révélations dans la presse mettant en doute la réalité du travail fourni par Penelope Fillon comme assistante parlementaire de son mari et du suppléant de ce dernier.

Les avocats du couple Fillon ont, eux, à nouveau contesté le rôle du PNF, qu'ils jugent non compétent pour enquêter sur les soupçons d'emplois fictifs de l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle, rapporte Le Figaro.

Les défenseurs de François Fillon estiment que le PNF a violé le code de procédure pénale qui lui impose "de ne communiquer que 'des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges'". Or, disent-ils, le Parquet national financier "a choisi d'annoncer publiquement et sans justification une poursuite des investigations" en s'abstenant de "relever qu'après trois semaines d'enquête et de très nombreuses auditions, il n'y a pas d'éléments suffisants pour requérir des poursuites", ont-ils souligné, cités par le quotidien français.

Cette affaire a valu à François Fillon, favori des sondages jusqu'au début de l'année, de chuter dans les intentions de vote. Les dernières enquêtes le donnent désormais derrière la candidate d'extrême droite Marine Le Pen et le centriste Emmanuel Macron, ce qui l'empêcherait d'accéder au second tour du scrutin.